Banken moeten nog jaren wachten op opbrengst gronden en vastgoed Van Hool

Als voornaamste schuldeisers van Van Hool zullen de vier Belgische grootbanken nog een hele tijd moeten wachten op een groot deel van het geld dat de failliete busbouwer hen verschuldigd is. De site in Koningshooikt is vervuild, waardoor het nog jaren kan duren voor het geld uit de verkoop van het vastgoed en de gronden beschikbaar is.

Het zal nog jaren duren voor de schuldeisers in het dossier-Van Hool, de banken op kop, volledig kunnen worden afgelost. De verkoop van de activiteiten, waarover woensdagavond een princiepsakkoord werd getekend, kan slechts een deel van die schulden, zo'n 400 miljoen euro vorig jaar, dekken.

Het grootste deel zal gerecupereerd moeten worden uit de verkoop van de gronden en het vastgoed op de site in Koningshooikt, die buiten dat akkoord vallen. De banken staan het eerst in de rij voor de opbrengst van die verkoop dankzij de hypotheken. Als de opbrengst groter is dan het totaal van de hypotheken gaat het resterende saldo naar de volgende schuldeisers in de rij, zoals de werknemers, de fiscus en de sociale zekerheid. Ook Vlaanderen is rechtstreeks betrokken bij het faillissement met een waarborg van 30 miljoen euro die door het vehikel Gigarant werd verleend op de lopende leningen.

De essentie De curatoren bij Van Hool hebben een eerste deal gesloten om een deel van de activa te verzilveren. De activiteiten worden overgenomen door VDL en Schmitz Cargobull.

Ook het vastgoed moet nog verkocht worden, wat uiteindelijk een groot deel van de opbrengst zal uitmaken.

Die opbrengst zal evenwel nog jaren op zich laten wachten. De vervuilde gronden en gedateerde fabrieken zullen het proces vertragen.

Bij een faillissement vervallen de schulden van een onderneming. De belangrijkste taak van de curatoren is het ophalen van geld om de schuldeisers toch maximaal te vergoeden. Dat gebeurt voornamelijk via de verkoop van activa. Het princiepsakkoord dat woensdagavond gesloten werd met de overnemers VDL en Schmitz Cargobull is een eerste stap. De deal maakt de activiteiten van Van Hool, maar ook de voorraden en het materiaal, te gelde.

Dat proces moest snel gaan om een snelle doorstart te verzekeren. Een volgende stap voor de curatoren is de verkoop van het vastgoed en de gronden van Van Hool. Omdat daarvoor geen deadline is, gaan de curatoren de vraag naar industrieel gebied eerst goed in kaart brengen. Het plan is om dan via een biedstrijd de markt te laten spelen en een zo hoog mogelijke opbrengst te bekomen.

Maar voor zo'n verkoop kan doorgaan, zijn we wellicht jaren verder, zeggen verschillende bronnen dicht bij het dossier. Voor de overdracht zijn eerst bodemattesten nodig en gezien de decennialange industriële activiteit op de meer dan 50 hectare grote site, is de mogelijke bodemvervuiling aanzienlijk.

De bodemonderzoeken zullen in de eerste plaats al tijd in beslag nemen, en dan volgt de discussie over wie de sanering betaalt. Dat kan in het verkoopproces ook tot vertraging leiden. De factuur van de sanering kan weleens hoog uitvallen. Dat leidde tijdens het onderhandelingsproces met kandidaat-overnemer Guido Dumarey al tot frictie.

Gedateerd

Een tweede punt is dat de fabrieken van Van Hool compleet gedateerd zijn. De site van Van Hool is sinds de jaren 70 fors gegroeid, er zijn zelfs woningen voor geweken. Moderne fabrieken zijn echter veel compacter en productiever: dat bewijst de nagelnieuwe fabriek van VDL in Roeselare, die woensdag werd ingehuldigd. Daarvoor zijn de terreinen van Van Hool niet efficiënt ingericht. De site moet helemaal herdacht worden als het gebied herbestemd moet worden.

De curatoren bekijken nu de mogelijke pistes voor zo'n herbestemming. Ook dat vraagt tijd met zo'n lappendeken. Een aanzienlijk deel zal gegarandeerd opnieuw industrieterrein worden, al dan niet voor kmo's, maar het is niet uitgesloten dat er ook projectontwikkelaars worden aangetrokken om er eventueel woningen te bouwen.

Het is nog te vroeg om al uitspraken te doen over hoe de site er in de toekomst kan uitzien. Industriegrond is gewild in Vlaanderen: er hebben al verschillende partijen interesse getoond in de grond van Van Hool. Onder meer Schmitz Cargobull, dat net als VDL de eerstkomende jaren de grond moet huren van de curatele, wil op termijn eigenaar worden om een nieuwe fabriek te kunnen bouwen. Ook die investering zal dus nog even op zich laten wachten.

Een exacte timing is moeilijk te plakken op de uiteindelijke verkoop, maar alle bronnen spreken van 'minstens verschillende jaren'. Iemand verwijst naar een gelijkaardige case uit Mechelen: daar ging in 2020 de energiemultinational Pauwels Trafo failliet. De gronden daarvan zijn pas nu, vier jaar later, klaar voor verkoop.