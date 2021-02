Belgische bedrijven dingen naar Vietnamees megacontract

Marc Stordiau, de ex-topman van DEME, is via IPEI actief in Vietnam.

Een consortium met Besix en Boskalis kijkt naar de ontwikkeling van een gigahavenproject in Vietnam. Het krijgt daarbij de steun van het Antwerpse bedrijf IPEI dat er als Vietnamspecialist met verschillende projecten bezig is.

De Vietnamese overheid heeft plannen om in Phu My, een voorhaven van Ho Chi Minhstad (ex-Saigon), een gigantisch logistiek centrum annex nieuwe haven te bouwen. De geplande investering schommelt rond 1 miljard dollar. Voor de uitbouw van Cai Mep Ha, dat de grootste haven van Vietnam moet worden, hebben zich een twaalftal internationale consortia kandidaat gesteld.

Een ervan is Europees, met als belangrijkste spelers de Belgische bouwgroep Besix en de Nederlandse baggeraar Boskalis. Ze worden bijgestaan door het Antwerpse bedrijf IPEI (International Port Engineering en Investments), dat via zijn netwerk al sinds 1997 aanwezig is in Vietnam.

'We hebben ons kandidaat gesteld naast sterke Chinese concurrentie', zegt Marc Stordiau van IPEI. 'Veel zal afhangen van de nieuwe Vietnamese regering en de houding die ze aanneemt tegenover Europa en China.'

Stordiau (74) is de voormalige CEO van Belgische baggeraar DEME en de oprichter van hun offshore divisie die nu de hoofdactiviteit is geworden. Hij is al jaren actief in Vietnam. Eerst via DEME, dan Rent-a-port, een spin-off van Deme voor havenontwikkeling en havenbeheer in buitenlandse havens, waarvan hij aanvankelijk (met boezemvriend Marcel Van Bouwel) minderheidsaandeelhouder, oprichter en CEO was. Nu opnieuw via zijn bedrijf IPEI, waarvan hij samen met zes vrienden aandeelhouder is.

Noord-Vietnam

In het noorden van Vietnam is IPEI samen met Rent-a-Port sinds 1997 bezig met de ontwikkeling van een havenzone van 2.600 ha. Dat in samenwerking met het stadsbestuur en de provincie Hai Phong. Stordiau kreeg toegang tot de Vietnamese regering via de Belgische sp.a-politicus wijlen Steve Stevaert die nauwe contacten had met het communistische regime. Dat resulteerde in Infra Asia Engineering, een joint venture tussen Rent-a-port, AIG (waarvan IPEI later de aandelen overkocht) en de provincie Hai Phong.

In maart starten we in het zuiden van Vietnam met de bouw van een ontziltingsproject voor de boeren in de regio. Marc Stordiau Topman IPEI

Infra Asia legt in het immense havengebied zo groot als de haven van Zeebrugge nutsvoorzieningen aan (energie, telecom, wegen, rioleringen, watervoorzieningen) voor bedrijven die zich daar vestigen. De investeringen (al goed voor honderden miljoenen dollars) worden gefinancierd met de concessiegelden van die bedrijven. Momenteel is circa 800 ha ontwikkeld. Zowat 70 bedrijven (waaronder Chevron, Shell, Bridgestone, Knauf) investeerden al miljarden dollars in productie-eenheden.

Ontziltingsproject

De ontwikkeling in het noorden verloopt hoofdzakelijk via Rent-a-Port, dat sinds 2019 opnieuw 100 procent in handen van DEME-eigenaar Ackermans & van Haaren.

Maar Stordiau, die zich in 2018 als CEO terugtrok van Rent-a-Port, heeft zich via zijn netwerk op andere Vietnamese projecten gestort in het zuiden en het centrum van het land. Zijn inspiratie haalde hij bij de Belg Bernard Kervyn, de stichter van Mekong Plus, een grote ngo die initiatieven opstart om het leven van de arme boeren in het zuiden te helpen.

'In maart starten we in de provincie Ninh Tuan met de bouw van een project om zout water te ontzilten', zegt Stordiau. 'Dat gebeurt in samenspraak met het Vietnamese minister van Landbouw. De laatste 140 kilometer van de monding van de 5.000 km lang Mekongrivier zijn aangetast door zware verzilting. Dat komt vooral omdat China en Laos te veel zoet water aftappen uit de Mekong. Daardoor hebben de arme Vietnamese boeren in het zuiden onvoldoende zoet water om hun gewassen, vooral rijstvelden, te bevloeien. Ons project, dat met windenergie zal werken, zal hen zoet water geven.'

Stordiau voert dat project uit samen met Eddy Bruyninckx, de ex-CEO van de haven van Antwerpen. Samen met twee IPEI-investeerders richtten ze daarvoor Smart Universal Logistics op.

Fruitboeren

Stordiau: 'Met het Belgische bedrijf Ice Loft van de familie Van Bouwel bekijken we ook hoe we fruitboeren in de Mekongdelta kunnen helpen om hun mango's, ananas en ander tropisch fruit tegen betere voorwaarden te verkopen. Nu gaat 75 procent van dat Vietnamese fruit - een markt van 4,5 miljard euro per jaar - via trucks naar China, waar het tegen lage prijzen wordt verkocht. Vaak komen Chinese fruittraders het fruit voor een prikje kopen op de boerderijen, omdat de Vietnamese voeren het transport niet kunnen prefinancieren'.

Samen met Ice Loft willen Stordiau & co. in verschillende provincies in het zuiden zogenaamde 'cool cabins', koelcabines met koel- en bewaringsmonitoring op afstand, plaatsen bij de boeren. Zo kunnen die hun fruit opslaan en het gecontroleerd (tegen een betere prijs) via binnenschepen naar de zuidelijke havens voeren voor maritiem transport naar Europa, het Midden Oosten en Noord-Amerika.

Ice Loft is gespecialiseerd in temperatuurgecontroleerd transport en opslag van groenten en fruit en beheert de hele koudeketen van bij de boer tot aan de eindgebruiker. Het bedrijf uit Herent lanceerde vorig jaar zijn eerste 'smart cold cabins' met IoT-technologie (internet of things) in aanwezigheid van de lokale overheden van de provincie Tra Vinh. Bij het project zijn 400 boeren betrokken. IPEI wil het helpen uitbreiden naar andere provincies in de Mekongdelta.

Milieu-impact

Stordiau begon in Vietnam ook een studiebureau om de vele ontwikkelingsprojecten in het land te toetsen aan hun milieu-impact. Milieu-analyses zijn bij wet verplicht maar veel ervan worden volgens Stordiau niet ernstig uitgevoerd. Drie jaar geleden werd daarvoor een joint venture opgericht met Ecorem, een dochter van de Belgische beursgenoteerde bodemonderzoeker ABO, maar die samenwerking strandde toen Ecorem werd verkocht aan het Franse Suez. 'We hebben nu een nieuwe joint venture opgericht met Vietnamese partners', zegt Stordiau.

Op de uitkomst van het megahavenproject met Besix en Boskalis is het nog even wachten. 'We hebben bij de overheid onze interesse getoond, maar er is nog geen aanbesteding uitgeschreven. Er zijn verkennende gesprekken,' zegt Besix-woordvoerster Florence Bribosia. 'In april verwachten we meer duidelijkheid.'

Besix, Boskalis en IPEI vormen een tandem met Hateco, een Vietnamese groep die onder meer actief is in vastgoed, logistiek en infrastructuur en in Vietnam optreedt als partner van DHL.