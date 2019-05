Belgische trein is minst stipte van Europa

Volgens een Europese studie kampten de treinen in 2017 in België met de meeste vertragingen. Netbeheerder Infrabel vindt dat een vergelijking tussen verschillende landen erg moeilijk is.

In een groep van 13 Europese landen reden de Belgische passagierstreinen het minst stipt in 2017. In de periode van 2012 tot 2017 kwamen alleen de Italiaanse treinen vaker met vertraging toe dan de Belgische. Dat blijkt uit een vergelijking van het platform voor spoorinfrastructuurbeheerders in Europa (PRIME).

De studie noemt treinen stipt als ze hoogstens 5 minuten en 29 seconden vertraging hebben. Daarvoor moesten meerdere landen, waaronder België, hun officiële stiptheidscijfers herberekenen.

Flessenhals

De Belgische netbeheerder Infrabel, die lid is van PRIME, toont zich kritisch over de studie. Volgens Infrabel is een vergelijking tussen spoornetten erg moeilijk. Zo moeten enkel in België veel treinen door een flessenhals als de Brusselse Noord-Zuidas. Bij incidenten worden treinen in België minder snel afgeschaft dan bijvoorbeeld in Nederland, wat weegt op de Belgische stiptheidscijfers.

Uit een interne berekening van Infrabel, waarover De Tijd begin dit jaar berichtte, bleek al dat treinen in België in 2017 gemiddeld meer vertraging hadden dan in de buurlanden. In die vergelijking scoorde enkel het VK slechter dan België.

6 minuten

In België rijden treinen stipt als ze met hoogstens 6 minuten vertraging aankomen in het eindstation of in het eerste station van de Noord-Zuidverbinding. Volgens die definitie reed 88,3 procent van de Belgische treinen in 2017 op tijd.

In 2018 zakte de officiële stiptheid van de Belgische treinen naar 87,2 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar verbeterde dat cijfer tot 90,7 procent.