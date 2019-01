Belgische treinen rijden minder stipt dan bij buren in buurlanden

De treinen in België hebben gemiddeld vaker vertraging dan in veel andere West-Europese landen. Dat blijkt uit een vergelijking die de netbeheerder Infrabel voor 2017 doorvoerde en die De Tijd kon inkijken.

Een Europese vergelijking is niet eenvoudig omdat veel landen de stiptheid anders definiëren. In België rijden treinen stipt als ze met hoogstens 6 minuten vertraging aankomen in het eindstation of in het eerste station van de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Volgens die definitie reed 88,3 procent van de Belgische treinen in 2017 op tijd.

87,7% VK Alleen in het Verenigd Koninkrijk rijden gemiddeld minder treinen (87,7%) op tijd.

België scoorde daarmee minder goed dan andere landen die dezelfde definitie gebruiken. Zo rijden Luxemburgse treinen (90,9%) en regionale treinen in Duitsland (92,3%) stipter.

Enkel in het Verenigd Koninkrijk rijden gemiddeld minder treinen (87,7%) op tijd, al mogen langeafstandstreinen daar elf minuten vertraging hebben. In Frankrijk en Duitsland scoren enkel de langeafstandstreinen veel zwakker dan in België.

Al na 3 minuten

In Zwitserland en Nederland rijden treinen al na 3 minuten vertraging niet meer ‘stipt’. Ondanks die erg strikte norm komen de reizigers er bijna altijd tijdig aan. Zo reed in Nederland 90,5 procent van de treinen in 2017 op tijd, in Zwitserland zelfs 93,1 procent. Beide landen zijn traditioneel de stiptheidskampioenen op het spoor, na Japan.