Bellot wil niet weten van privatisering NMBS

De Tijd meldde dinsdag dat De Croo maandag in een businessclub in Ukkel een pleidooi had gehouden voor een privatisering van de spoorwegmaatschappij. De NMBS moet volgens hem 'stappen vooruit doen, zodat de kwaliteit verbetert en de reizigers weer tevreden worden. Dat kan enkel als een privépartner tot het kapitaal toetreedt.' De Open VLD'er wil met de NMBS dezelfde weg opgaan als met Bpost en Proximus .

Bellot wil daar echter niet van weten. Hij verwerpt het idee van een privatisering, die in het Verenigd Koninkrijk heeft geleid tot hogere prijzen zonder dat dat de dienstverlening ten goede kwam. Bovendien bestaat het risico dat in een dergelijk scenario de kleine en middelgrote lijnen verdwijnen, waarschuwt Bellot.

In plaats van te praten over een privatisering - die niet aan de orde is in de regering - pleit hij voor een modernisering, die al bezig is. Voor Bellot zijn waarden als 'veiligheid, stiptheid en communicatie met de gebruikers' de prioriteiten.