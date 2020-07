Benoît Gilson is nieuwe chef spoornetbeheerder

Strategiedirecteur Benoît Gilson schuift door naar de topjob bij Infrabel. Dat staat in voor het beheer van de sporen, waar de NMBS het passagiersvervoer doet.

De benoeming was van moeten. Billiau had laten weten dat ze ten laatste op 31 juli vertrok. Zij stelde in haar ontslagbrief dat Infrabel nood heeft aan een echte CEO om de vele financiële en operationele uitdagingen aan te gaan.