Betogende taxibazen rekenen op PS

Boze taxibazen voeren dinsdag actie tegen het nieuwe taxiplan van de Brusselse regering. Ze krijgen in het parlement steun van de militante PS-fractie.

650 taxichauffeurs leggen sinds dinsdagochtend het autoverkeer in de hoofdstad op meerdere plaatsen lam.

Ze versperden vroeg in de ochtend de ring rond Brussel. Vooral wie vanuit Halle naar Brussel wilde, stond toen vast in een lange file. Nadien verplaatsen de taxichauffeurs hun blokkades naar de kleine ring in het centrum van Brussel, waar ze vuurtjes stookten en wegen blokkeerden. In de namiddag verhuist de groep naar de Europese wijk. De betoging zal de hele dag hinder veroorzaken.

Op Twitter verdedigde de Brusselse politie intussen de aanpak van de massale blokkades:

Zwarte handel

De taxisector protesteert tegen het nieuwe taxiplan van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Smet wil het omstreden taxiplatform Uber legaliseren, maar ook de illegale handel in taxilicenties droogleggen.

Taxibedrijven kregen de licenties bijna gratis, maar verkopen ze vandaag in het zwart voor prijzen tot 40.000 euro. Smet wil de licenties daarom niet langer aan de taxibedrijven maar aan de taxichauffeurs geven. De werkgevers riskeren zo een belangrijke bron van inkomsten kwijt te spelen, en zijn daarom de gangmakers van het protest.

De grote vraag is of de taxibazen het taxiplan kunnen tegenhouden. Begin dit jaar keurde de Brusselse regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) het plan in een eerste lezing goed. De tekst moet nu na een negatief advies van verschillende adviescomités terug naar de regering voor een tweede lezing.

De PS zal het huidige taxiplan nooit goedkeuren. Jamal Ikazban Brussels Parlementslid (PS)

Later belandt het plan in het Brussels Parlement, dat erg verdeeld is over de kwestie. Vooral bij de PS, die rekent op de stemmen van de 3.000 Brusselse taxichauffeurs, is de tegenstand groot. Zo steunt het Molenbeekse PS-parlementslid Jamal Ikazban de klassieke taxisector voluit. 'De PS zal het huidige taxiplan nooit goedkeuren', herhaalde Ikazban dinsdagochtend nog eens op de radio.

Kop van jut

De PS is ook niet van zin om Smet veel te gunnen. Bij de Franstalige socialisten is de Brusselse sp.a-kopman al een tijd de kop van jut.