Beveiligingsfirma G4S zoekt buschauffeurs voor Brussels Airport

Het bedrijf stelt al 900 mensen tewerk op de luchthaven. Het staat vooral in voor de beveiliging van de luchthaven. Maar G4S breidde zijn activiteiten de voorbije jaren stevig uit. De firma ruimt ook sneeuw en levert de begeleiders met de groene polo op de luchthaven.

G4S snoepte het buscontract af van het busbedrijf Open Tours, dat onlangs werd overgenomen door de Franse busgigant Keolis. Maar G4S beklemtoont dat het niet wil concurreren met De Lijn of Keolis. ‘We worden geen busmaatschappij’, stelt topman Jean-Paul Van Avermaet. ‘Dit is een dienstverlening gebaseerd op de noden van onze klant.’ Pikant detail: Van Avermaet zetelt als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van De Lijn.