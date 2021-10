Biden zet druk op transportsector om donkere kerst te vermijden

Capaciteit optrekken

De hoop is dat andere bedrijven in de transportsector daardoor ook hun werktijden uitbreiden. 'Samen staan UPS en FedEx in voor de verzending van 40 procent van de Amerikaanse pakketten. Daardoor zeggen ze de rest van de toeleveringsketen: 'Jullie moeten ook in gang schieten. Laten we een tandje bijsteken'', zegt de ambtenaar.