Binnenkort van Antwerpen naar Londen met Eurostar?

In de plannen voor de nieuwe beheersovereenkomst van de NMBS gaat de spoorwegmaatschappij ook bekijken of de Eurostar in de toekomst tussen Londen en Amsterdam ook een halte kan krijgen in Antwerpen-Centraal.

Het plan lag in 2013 al eens op tafel, bij de verlenging van de lijn naar Amsterdam. De plannen werden drie jaar later begraven wegens niet rendabel en te duur. De komst van de Eurostar zou een grondige herinrichting van het station vragen, met aparte incheckbalies, digitale scanners en afgescheiden perrons.

De vraag om een nieuwe analyse komt van de N-VA, de grootste partij in de regering en in Antwerpen. Sinds vorige maand het doek is gevallen over de luchtvaartmaatschappij VLM, is er geen directe verbinding meer vanuit Antwerpen naar Londen. 'Dat de trein dat verlies opvangt, zou niet meer dan logisch zijn', zegt Stefan Stynen van reizigersorganisatie TreinTramBus aan de krant. Transporteconoom Eddy Van de Voorde zegt dan weer dat het plan enkel rendabel kan zijn als zakenreizigers elk uur een ­verbinding hebben.