Boeing: '737 MAX ten vroegste deze zomer in de lucht'

Boeing verwacht op dit ogenblik dat zijn populairste toestel, de 737 MAX, pas ten vroegste deze zomer weer de lucht in zal mogen. Dat zegt de Amerikaanse vliegtuigbouwer in een kort persbericht in reactie op een eerder bericht op zakenzender CNBC. Dat bericht had het aandeel op Wall Street ruim 5 procent onderuit gehaald. Bij de hervatting van de handel was er slechts een beetje herstel.