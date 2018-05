'Bom onder sociaal overleg bij De Lijn'

De socialistische vakbond reageert woest op het akkoord dat de christelijke vakbond dinsdag met de directie van De Lijn sloot.

'De Lijn schuift de mening van de meerderheid van het personeel aan de kant. En het ACV tekent een blanco cheque om met het personeel te laten gebeuren wat de directie wil', zei Rita Coeck van ACOD, de grootste vakbond bij de busmaatschappij, vanochtend.

De Vlaamse vervoermaatschappij plant een reorganisatie, waardoor 286 van de 1500 bediendenjobs tegen 2020 via natuurlijke uitstroom verdwijnen en heel wat diensten worden gecentraliseerd op de Mechelse hoofdzetel.

De socialistische en liberale vakbond hielden vorige week een vierdaagse staking uit protest tegen de plannen. Maar de christelijke vakbond ging wel in op de uitnodiging van de directie om te onderhandelen. Beide partijen raakten het dinsdag eens over de uitwerking van de reorganisatie. Volgens het akkoord komen er 75 teamcoaches om de chauffeurs beter te omkaderen en zullen werknemers in 16 plekken verspreid over Vlaanderen kunnen werken.

De directie van De Lijn goot het plan in een 'bedrijfs-cao', waarvoor de toestemming van één vakbond wettelijk volstaat. Voor een 'echte' cao in het paritair comité had De Lijn wel het akkoord van alle bonden nodig. Maar omdat het paritair comité van De Lijn maar uit één bedrijf bestaat, namelijk De Lijn, kon de directie de twee andere vakbonden buitenspel zetten door het akkoord met de christelijke bond.

De socialistische en liberale vakbond zijn woest op het ACV, dat maar 35 procent van het personeel van De Lijn vertegenwoordigt (maar wel evenveel zetels heeft als ACOD). 'Jan Coolbrandt wil scoren op de kap van iedereen om zijn eigen hachje te redden', stelt Coeck. 'Er is een bom onder het sociaal overleg gelegd.'

'Dit is ongezien', klinkt het ook bij de kleine liberale vakbond. 'De melk smaakt redelijk zuur'. De socialistische en liberale vakbond beraden zich woensdag over verdere stappen. De grote vraag is of ze nieuwe acties of stakingen plannen.