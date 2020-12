Bombardier Brugge bouwt 200 nieuwe dubbeldekkers voor NMBS

De spoormaatschappij NMBS heeft 200 extra dubbeldekkertreinen besteld bij de producent Bombardier-Alstom, goed voor een investering van 450 miljoen euro.

Sinds dit jaar rijden al een dertigtal nieuwe dubbeldektreinen rond, de M7's. De NMBS kondigt nu een bijkomende aankoop van 200 M7's aan, een bestelling van 450 miljoen euro bij de producent Bombardier-Alstom. Treinen die in Brugge gebouwd zullen worden.

De bestelling is heel goed nieuws voor de zowat 500 werknemers van de treinbouwer Bombardier in Brugge. 'Dit betekent voor anderhalf tot twee jaar extra productiezekerheid', zegt Peter Boels, de algemeen directeur van de vestiging. 'We zijn nu al 355 M7-rijtuigen aan het bouwen, waarvan een 40-tal geleverd is. Daar komen nu deze 200 rijtuigen bij. Aan een productietempo van 120 tot 150 rijtuigen per jaar zijn onze activiteiten de komende jaren verzekerd.'

Rolstoelgebruikers

De nieuwe treinen zullen voornamelijk worden ingezet voor de IC-verbindingen die de Brusselse Noord-Zuidverbinding doorkruisen. Door daar meer dubbeldekstreinen in te zetten wil NMBS de capaciteit van en naar Brussel verhogen, zonder dat daarvoor de spoorcapaciteit moet worden uitgebreid.

Dit betekent voor anderhalf tot twee jaar extra productiezekerheid. Peter Broels Algemeen directeur Bombardier Brugge

In de nieuwe bestelling is er ook specifiek aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers. Bij een eerdere bestelling van M7's eind 2015 was de instaphoogte van de trein niet afgestemd op de hoogte van de perrons.

Daar komt nu verandering in: 130 van de extra rijtuigen zullen 'autonoom toegankelijk' zijn. Ze zullen een toegangsdeur hebben met een instaphoogte van 76 centimeter en er zal een platform automatisch naar buiten schuiven. De rijtuigen krijgen ook een aangepast toilet en een intercomsysteem voor rolstoelgebruikers.

Daarnaast worden 68 rijtuigen besteld met een stuurpost en met plaats voor fietsen en kinderwagens. De extra rijtuigen zijn goed voor meer dan 20.000 zitplaatsen.

Vertragingen

De nieuwe bestelling komt boven op een eerder order voor 445 M7's uit 2015, goed voor 1,3 miljard euro. De levering van die toestellen loopt echter niet van een leien dakje. Deze zomer raakte al bekend dat het coronavirus roet in het eten gooide. Terwijl de NMBS dit jaar 113 M7-treinen in gebruik had willen nemen, zullen dat er tegen eind dit jaar maar 40 zijn. Op dit moment rijden er zowat rond, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

De trage leveringen maken dat de M4-treinen, die vaak geen airconditioning hebben, asbest bevatten en regelmatig in panne vallen, langer zullen moeten rondrijden. De NMBS wilde die treinen uit de jaren 80 eigenlijk in 2023 uit circulatie halen.