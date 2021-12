Bombardier Brugge mag 98 extra dubbeldekkers voor NMBS bouwen

De deal tussen de NMBS en Alstom maakt deel uit van een raamovereenkomst voor de levering van maximaal 1.362 rijtuigen die in 2015 werd ondertekend. Tot nu toe bestelde de spoorwegmaatschappij 747 rijtuigen, en daar komen er dus nog eens 98 stuks bij. 'Dit order onderstreept het grote vertrouwen dat de NMBS heeft in onze dubbeldektreinen', zegt Bernard Delvaux, de directeur van Alstom Benelux.

De nieuwe M7-rijtuigen zijn compatibel met de bestaande M5- en M6-dubbeldekkers, kunnen maximaal 200 kilometer per uur sporen en zijn compatibel met het nieuwe ETCS-veiligheidssysteem. Dat is de Europese standaard voor spoorwegbeveiliging, die garandeert dat een trein de maximumsnelheid niet overschrijdt.

Bombardier

De dubbeldektreinen worden geassembleerd in de Alstom-vestigingen in Brugge, het vroegere Bombardier, en Valenciennes in Frankrijk. Het kenniscentrum van de treinbouwer in Charleroi staat in voor het tractiesysteem en de seinstelsels.