Bombardier in Brugge kan weer ademhalen

Een grote bestelling van de NMBS creëert opnieuw een pak werk op de Brugse site van de treinenbouwer Bombardier. Na enkele jaren van herstructureringen hebben de 500 werknemers weer vooruitzichten. 'Het is goed nieuws, maar een echte hoerastemming heerst er niet.'

Nadat de NMBS eind vorig jaar een grote bestelling van nieuwe dubbeldekstreinen bij Bombardier heeft gedaan, opent de treinbouwer een extra productielijn in Brugge. De uitbreiding vraagt, samen met 'een modernisering van de hele site', een investering van 6 miljoen euro. Ook levert ze 180 jobs op. Het gros daarvan is al ingevuld. Eind vorig jaar zijn 100 tijdelijke contracten omgezet in vaste. 80 anderen worden nieuw aangeworven voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot een vast contract.

Het gaat om een bestelling van 204 M7-modellen, de nieuwste dubbeldeksrijtuigen van de NMBS, ter waarde van 450 miljoen euro. Ze komt boven op een eerder order voor 445 M7's uit 2015, goed voor 1,3 miljard euro. De levering van die rijtuigen liep meerdere keren vertraging op, waardoor nog maar zo'n 40 M7's rondrijden in België.

Eerst was de vertraging het gevolg van 'technische redenen', maar deze zomer gooide ook het coronavirus roet in het eten. Peter Boels, die tot eind 2020 algemeen directeur was op de Brugse site en nog altijd in de raad van bestuur zetelt, verwacht geen productie- of leveringsproblemen bij de huidige bestelling. De kans bestaat dat nog meer dubbeldekkers besteld worden. Volgens de vakbonden is er een optie op 170 extra rijtuigen.

Opsteker

De nieuwe productielijn moet klaar zijn tegen de zomer en is een grote opsteker voor de Brugse vestiging. De jongste vijf jaar leden de werknemers onder herstructureringsplannen. ‘We zijn verheugd over de bestelling van de NMBS en de aanwerving van 180 mensen’, zegt Henk Deprez van het ABVV. ‘Drie jaar geleden, toen Bombardier besliste 160 jobs te schrappen en de assemblage van de rijtuigen over te hevelen naar het Franse Crespin, zaten we in een totaal andere situatie. Plots was de fabriek in Brugge niet langer de ‘lead site’ van de groep in Europa.'

In Brugge verdwenen toen taken omdat de fabriek zich moest specialiseren in de eindassemblage van voertuigen, het testen en in dienst stellen. Er werd gevreesd dat belangrijke kennis verdween naar het buitenland, waardoor de Brugse fabriek nog maar weinig toekomst had. Toch verzekert Boels dat het werk altijd verdeeld werd onder Crespin en Brugge.

Ook Deprez zegt niet bang te zijn dat in de nabije toekomst nog meer onderdelen van de NMBS-bestelling naar Crespin verhuizen. ‘Bij de vorige bestelling van de dubbeldekstreinen voor de NMBS wou men de schilderwerken van de treinstellen ook overhevelen naar Crespin, maar daar is men op teruggekomen omdat men plots besefte dat Brugge, behalve de gespecialiseerde spuitcabines, veel knowhow had.'

Alstom

De nieuwe opdracht betekent werkzekerheid voor de komende vijf à zes jaar, zegt Boels. Maar of de 17,3 ha grote site in Brugge nu echt safe zit voor een langere periode is niet 100 procent gegarandeerd. Veel hangt af van de toekomstige investeringen van Europese overheden in openbaar vervoer en van de finale uitkomst van de overname van de spoordivisie van Bombardier door Alstom. De Franse groep kondigde een jaar geleden aan dat ze 6,2 miljard euro veil heeft voor Bombardier Transportation, maar liet in augustus verstaan dat ze op die overnameprijs wou beknibbelen. De finale afronding van de overnamedeal wordt mogelijk deze week aangekondigd.

In Brugge is ondertussen ook een plek ingericht voor het onderhoud van voertuigen en voor de installatie van isolatie. Dat moet een meer constante werkstroom garanderen. Peter Boels Oud-directeur Bombardier Brugge en lid van raad van bestuur

Bombardier is voor zijn werkzekerheid ook enorm afhankelijk van de orders die al dan niet binnenlopen. Toen De Lijn in 2016 voor een Spaanse concurrent koos voor 146 nieuwe trams, woog dat zwaar op het bedrijf. Maar er wordt geïnvesteerd om toch een deel van die onzekerheid weg te nemen, verzekert Boels. 'In Brugge is ondertussen ook een plek ingericht voor het onderhoud van voertuigen en voor de installatie van isolatie. Dat moet een meer constante werkstroom garanderen.'

Ook het ACV is voorzichtig enthousiast. ‘De bestelling van 200 extra dubbeldekkers, de investering van 6 miljoen euro in nieuwe lijnen en de aanwerving van extra mensen is natuurlijk goed nieuws maar een echte hoerastemming heerst hier niet', zegt vakbondsafgevaardigde Christoph Flokman. ‘We hebben hier de afgelopen 30 jaar zoveel zien passeren dat we voorzichtig blijven. Brugge blijft een onderdeel van Crespin. Daar worden de rijtuigen geassembleerd. De ruwbouw gebeurt in Tsjechië, wij doen het schilderwerk, de binnenbekleding en de testen. Anderzijds mogen we ons gelukkig prijzen met de overname door Alstom, anders had Bombardier waarschijnlijk niet meer bestaan en had ik hier waarschijnlijk niet meer gewerkt. Maar Alstom beslist op termijn wel over ons lot.'