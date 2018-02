Bonden dreigen vrijdag ook bij MIVB met acties

Goed nieuws voor wie op citytrip of voor een zakenafspraak naar de Britse hoofdstad wil. Vanaf 4 april kan u op een Eurostar-trein stappen die het traject - in beide richtingen - in minder dan 2 uur aflegt. U moet wel een kaartje boeken voor een van de twee treinen die tussen Amsterdam en Londen (en vice versa) sporen.