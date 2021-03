Boskalis: 'Dagen of weken eer Suezkanaal weer vrij is'

'Het is een hele zware walvis op het strand', zegt bergingsspecialist Boskalis over het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert.

Satellietbeelden van de gestrande Ever Given in het Suezkanaal

Boskalis is vooral bekend als baggeraar, maar is ook eigenaar van bergingsspecialist Smit. Een team kwam donderdagochtend in Egypte aan om aangevuld met satellietinformatie precies uit te zoeken hoe het schip, de Ever Given van rederij Evergreen, er bij ligt. 'De ene ploeg vliegt, de andere ploeg sloeg alvast aan het rekenen', zegt Berdowski.