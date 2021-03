Boskalis 'heeft heel wat losgemaakt'

Met het bevrijden van een containerschip in het Suezkanaal komen ruim 400 schepen en 12 procent van de wereldhandel weer in beweging. Maar de echte winnaar is de Nederlandse baggeraar Boskalis.

Na een kleine week kon de wereldeconomie maandag om 15.05 diep ademhalen. De Ever Given, een gigantisch containerschip dat was klem geraakt in het Suezkanaal, was bevrijd. De Suezroute is de slagader die het Oosten met het Westen verbindt, de kortste weg tussen Azië en Europa waarlangs 12 procent van de wereldhandel passeert.

Dat de 400 schepen die gestrand waren door de blokkade weer in beweging komen, is de verdienste van het Nederlandse bedrijf Boskalis. Maar dat is niet het enige dat de baggeraar wint bij deze klus. 'Hollands Glorie', kopten De Telegraaf en de Volkskrant, naar analogie met de televisieserie uit de jaren 70. Ook op sociale media wordt Boskalis hardop geprezen om wat het voor elkaar heeft gekregen. 'Kan Boskalis ook het vaccinatieprogramma regelen?' Of: 'Waarom niet Boskalis bellen als de formatie vastloopt? Die trekken toch alles recht.'

Nog vijf andere klussen

Boskalis is een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. Hoewel het ervaring heeft met dit soort incidenten, bleef topman Peter Berdowksi bescheiden toen bekend werd dat zijn bedrijf de opdracht op zich nam. Zondagavond schatte hij in het Nederlandse programma 'Nieuwsuur' de slaagkansen op 50 procent.

Toen een dag later het verlossende nieuws kwam, bleef Berdowski nuchter. 'Het is mooi om te zien dat onze medewerkers hier heel trots op zijn. Maar tegelijk wachten er nog vijf andere klussen op ons', zei hij aan het Financieele Dagblad.

'Reclame was niet het motief voor ons, evenmin niet de beloning, want het gaat niet om grote bedragen. We voelden een verantwoordelijkheid om dit op te lossen omdat het een serieuze bedreiging voor de wereldhandel was. Bovendien hebben we de reclame niet nodig. In de sector zijn we al bekend. Maar het is leuk om ook eens bij een breder publiek bekendheid te krijgen.'

Als klap op de vuurpijl pakte Boskalis dinsdag uit met paginagrote advertenties in de Nederlandse kranten, met een foto van de Ever Given en de woordspeling 'we hebben heel wat losgemaakt'. 'Als bedrijf pakken ze dit heel slim aan', zegt Erik Eggens, senior consultant bij het Amsterdamse pr-bureau Bellier Financial. 'Die advertentie was een schot in de roos, maar ook de bescheidenheid van Berdowski wekt sympathie op.'