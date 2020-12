Bpost gaat maximaal helft winst uitkeren

Met een relatief zuinig dividend onderstreept CEO Jean-Paul Avermaet dat er voldoende cash moet overblijven om te investeren in tewerkstelling en dienstverlening.

We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te spelen om de werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen Jean-Paul Van Avermaet Bpost-CEO

Analisten verwachten volgens Bloomberg dat Bpost dit jaar zo'n 180 miljoen of 0,90 euro per aandeel nettowinst zal boeken. Dat betekent dus maximaal 45 cent per aandeel, relatief zuinig. Pro memorie: tot voor kort vloeide jaarlijks 1,31 euro bruto naar de aandeelhouders, inclusief de Belgische overheid als grootaandeelhouder.

CEO Jean-Paul Avermaet laat duidelijk verstaan dat het belang van de aandeelhouders tegenover die van andere stakeholders moet afgezet worden: 'Met dit herziene kader voor kapitaaltoewijziging hielden we rekening met de perspectieven van al onze stakeholders. We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te spelen om de werkgelegenheid om lange termijn veilig te stellen en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen'.

Door minstens de helft van de jaarlijke winst in huis te houden zegt Van Avermaet de toekomst te willen veilig stellen, door met name in pakjes en e-commercelogistiek te investeren. Doelstelling is zo de daling van het klassieke briefverkeer te counteren met groei in pakjes.