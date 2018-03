Bpost vraagt geld terug aan leveranciers

Het overheidsbedrijf stuurt mails naar leveranciers met de vraag om 2 procent terug te storten van het gefactureerde bedrag van vorig jaar in ruil voor een ‘goede relatie’.

‘We zijn een bedrijf in volle transformatie en willen de besten zijn. We zoeken constant naar manieren om onze kosten te verminderen en willen werken met de beste leveranciers. Daarom vragen we u om 2 procent van het vorig jaar aan ons gefactureerde bedrag via een creditnota terug te storten.’

Die merkwaardige e-mail kregen honderden leveranciers van Bpost de afgelopen dagen in hun mailbox. Het postbedrijf berekende in de mail ook het exacte bedrag dat het graag teruggestort krijgt.

Dit lijkt op chantage. Anonieme leverancier

‘Ik dacht eerst dat het een fake mail was’, zegt een leverancier die liever anoniem blijft omdat hij vreest van de leverancierslijst te worden geweerd. ‘Zeker omdat het om een retroactieve operatie gaat. Maar na contact met Bpost bleek het bericht authentiek.’

Bedenkelijk

De leverancier noemt het initiatief een heel twijfelachtige praktijk ‘die lijkt op chantage’, zeker voor spelers die nog een contract met Bpost lopen hebben. ‘Wij storten het bedrag in geen geval terug’, zegt de leverancier.

‘Juridisch heeft Bpost geen poot om op te staan. Voor een overheidsbedrijf dat dankzij een achterpoortje van de overheid nog maar pas de postzegelprijs fors verhoogde, is dat bedenkelijk.’ Hij vindt het ook raar dat Bpost zijn vraag verstuurt via mail en niet via aangetekende brief.

De postgroep bevestigt dat ze de mail verstuurde. ‘We hebben inderdaad een korting gevraagd. Ik denk dat het de moeite is om dat te doen. Maar het is natuurlijk op vrijwillige basis’, zegt woordvoerder Baudouin de Hepcée.

Wij hebben deze praktijk niet uitgevonden. Ik denk dat het de moeite is om dit te doen. Baudouin de hepcée woordvoerder Bpost

Hij betwist dat leveranciers van de lijst worden geschrapt als ze niet ingaan op de vraag om terug te storten. ‘Er verandert niets aan de contractuele voorwaarden met onze leveranciers. We willen een duurzame en evenwichtige relatie met hen uitbouwen en de contracten zoveel mogelijk uniformiseren met de gangbare commerciële voorwaarden. Op die manier streven we naar een win-winsituatie voor beide partijen.’

Volgens De Hepcée is de actie van Bpost ‘common practice’, een gebruikelijke praktijk, in de aankoopwereld. ‘Veel grote bedrijven doen het. We hebben het niet uitgevonden. Het is wel de eerste keer dat we het zo doen.’