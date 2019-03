‘Brexitacties' veroorzaken lange files aan Franse Kanaalhavens

De politie houdt verscherpt toezicht omdat gevreesd wordt dat transmigranten op weg naar het Verenigd Koninkrijk in de vrachtwagens zullen proberen te klimmen.

Zo’n 300 douaniers in Calais en 60 in Duinkerken nemen volgens de vakbond CGT deel aan de acties. Ze grijpende naderende brexit aan om aandacht te vragen voor hun moeilijke werkomstandigheden en lage lonen. De douaniers vragen onder meer een betere verloning voor nachtwerk.

De douaniers zeggen ook dat hun actie een voorproefje is van wat de uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de EU met zich zal meebrengen, omdat er veel te weinig douaniers zijn. Rodolphe Gintz, de topman van de Franse douane, ontkent dat. 'Vrachtwagens die naar het VK rijden, zullen aan de Britse kant van de grens gecontroleerd worden', zegt hij. 'Bovendien zullen we vrachtwagens niet in een file laten aanschuiven voor de controles.'