'Britten zetten vaart achter ferrylijn Ramsgate-Oostende'

Over de opstart van de ferrylijn wordt al enkele maanden gespeculeerd, maar nu lijkt het dossier in een stroomversnelling te komen. Volgens Bloomberg denken de Britten aan ferry's voor roroverkeer (roll on, roll off), waarbij volgeladen vrachtwagens over zee worden vervoerd en na aankomst meteen kunnen doorrijden. De ferrylijn zou eventueel doorgetrokken kunnen worden tot Rotterdam.