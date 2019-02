Brompton eindelijk klaar met elektrische plooifiets

Na meer dan zes jaar voorbereiding lanceert Brompton zijn eerste elektrische plooifiets in België. Daarmee springt de populaire fietsenmaker rijkelijk laat op de elektrische trein.

De elektrische fiets wint razendsnel aan populariteit in het woon-werkverkeer. Maar het statussymbool van de pendelende treinreiziger, de luxueuze plooifiets van Brompton, was nog altijd niet verkrijgbaar in een elektrische versie.

Daar komt nu verandering in. Nadat de e-Brompton vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk werd gelanceerd, staat de fiets sinds deze maand ook in de Belgische winkels. Met de batterij, die in een afneembaar draagzakje aan het stuur hangt, raakt de 13 kilo wegende fiets 30 à 70 kilometer ver.

Het Britse Brompton speelt laat in op de hype van de e-bike. Volgens schattingen rijdt al bijna de helft van de in België verkochte fietsen elektrisch. Verschillende merken lanceerden al een e-plooifiets. Zo sleet de Brusselse start-up Ahooga er vorig jaar 1.500.

Power

Het is onze eerste elektrische fiets, dus hij zal niet perfect zijn. Will Butler-Adams CEO Brompton Bicycle

Waarom werkte een premiummerk als Brompton zes jaar aan zijn eerste e-bike? ‘Because it’s damn difficult’, zegt CEO Will Butler-Adams aan De Tijd. ‘Zo’n fiets moet met één hand te dragen zijn, maar toch veel power bevatten. Ik had graag al jaren geleden een elektrische fiets uitgebracht, maar we hadden gewoon niets.’

Met een prijs van 3.000 euro is de e-Brompton een pak duurder dan de concurrentie. ‘Het is niet voor iedereen weggelegd’, beseft de CEO. ‘Als je de fiets één keer per maand ter ontspanning gebruikt, is dit een zware uitspatting. Maar als je de fiets elke dag gebruikt, in een flat woont of je tweede auto wil wegdoen, dan is het wel interessant. De Brompton is geen toy maar een tool.’

GM brengt binnenkort e-fiets naar België De Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) heeft donderdag een gamma elektrische fietsen voorgesteld dat op de markt komt onder de merknaam ‘Ariv’. De fietsen worden in het tweede trimester uitgebracht in ons land, Nederland en Duitsland. GM zegt in een persbericht dat de lithium-ion-batterij in de Ariv-fietsen in 3,5 uur kan worden opgeladen en dat de fietsen een actieradius hebben van 64 kilometer. De goedkoopste GM-fiets zal in ons land 2.800 euro kosten. Er komt ook een plooiversie van 3.400 euro. GM, het bedrijf boven beroemde Amerikaanse automerken als Chevrolet en Cadillac, had eerder al aangegeven dat het zich in de markt voor e-fietsen zou lanceren. Het bedrijf brengt al een elektrische wagen op de markt, de Chevrolet Bolt.

'Wij zijn geen kapitalisten'

De elektrische ambities van Brompton, dat 45.000 plooifietsen per jaar maakt, liggen voorlopig niet erg hoog. In een eerste fase bouwde het bedrijf maar 40 e-plooifietsen per maand. ‘Het is onze eerste elektrische fiets, dus zal hij niet perfect zijn’, waarschuwt Butler-Adams. ‘De eerste twee jaar gaan niet over verkoop, maar over klantervaring. Te vaak wordt een product te snel op de markt gegooid. Het is niet onze bedoeling zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen. Wij zijn geen kapitalistisch bedrijf.’