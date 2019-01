Brug over kanaal Brussel-Willebroek ingezakt

In de Grimbergse deelgemeente Humbeek is donderdagochtend de brug over het zeekanaal Brussel-Willebroek ingezakt nadat een schip het wegdek had geramd. De hinder voor het (scheepvaart)verkeer is groot.

Zeer zware schade

'Het scheepvaartverkeer zal hier veel hinder van ondervinden', is te horen bij de lokale politie. 'Het zeekanaal is immers een druk bevaarde route voor vrachtschepen. Ook voor het wegverkeer is dit dramatisch. De weg over de brug is uitgegroeid tot een sluipweg voor vrachtverkeer en wordt dus druk gebruikt. Voorlopig is de omgeving afgesloten voor alle verkeer. We vermoeden dat het enige tijd zal duren voor de brug hersteld is.'