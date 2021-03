Brussel tackelt Uber

Het Brussels Gewest verbiedt Uber-chauffeurs om reservaties aan te nemen met hun smartphone. Uber vraagt de overheid het advies van het Grondwettelijk Hof af te wachten.

Het is opnieuw hommeles tussen Uber en de Brusselse overheid. Het Brussels Gewest besliste om vanaf maandag de verordening en de decreten uit 1995 op de verhuur van wagens met chauffeur toe te passen. Dat meldt La Libre Belgique.

Die wetgeving bepaalt dat een rit minstens drie uur op voorhand moet worden gereserveerd. En dat elke geolocatie van een gsm verboden is. Dat impliceert dat chauffeurs van Uber (2.000) en concurrent Heetch (400-tal) hun smartphone niet mogen gebruiken om reservaties aan te nemen - terwijl dat net de manier is waarop ze werken.

Chauffeurs die de regels overtreden, krijgen bij een eerste controle een waarschuwing. Bij recidivisme riskeren ze een boete, strafrechtelijke vervolging, inbeslagname van de wagen en intrekking van de licentie.

De concurrentie van Uber is op de lange termijn niet houdbaar. Rudi Vervoort Brussels minister-president

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zei maandagochtend op de RTBF-radiozender La Première dat de concurrentie van Uber op de lange termijn niet houdbaar is. 'De vraag is welke toekomst we geven aan het personenvervoer in Brussel.'

De PS'er kantte zich in het verleden ook al openlijk tegen de deeleconomie en de platformbedrijven. 'We moeten ons ervan bewust worden dat dat model sociaal onuitstaanbaar is. Wanneer ik kerels op de fiets zie met hun UberEats- of Deliveroo-tas op de rug, maak ik me de bedenking dat we in de richting gaan van een vorm van slavernij', zei Vervoort twee jaar geleden over het nieuwe Brusselse taxiplan.

De demarche valt niet in goede aarde bij de Brusselse oppositiepartij cdH. Parlementslid Christophe De Beukelaer vergelijkt het met een verbod voor een kok om zijn pannen te gebruiken. 'In volle pandemie en aan de vooravond van een zware economische crisis brengt de regering het inkomen van duizenden gezinnen in gevaar.'

Uber hekelt in een reactie dat de beslissing wordt genomen terwijl het Grondwettelijk Hof de regelgeving onder de loep neemt. Een woordvoerder vraagt Vervoort het advies van het Hof af te wachten.

Vlaanderen

In tegenstelling tot Brussel zette Vlaanderen begin vorig jaar met een nieuw taxidecreet de deur open voor apps als Uber, Heetch en Beep. Wave-a-Cab lanceerde zich vorige maand op de al drukbezette markt.