Brussels Airlines moet snoeien én groeien

De pilotenstakingen bij Brussels Airlines gaan over meer dan centen. De onderhuidse vraag is of het bedrijf van Lufthansa nog een eigen koers mag varen.

‘Reis met meer comfort’, staat in grote letters geafficheerd aan de balie van Brussels Airlines op Zaventem. Die belofte ging gisteren alvast niet op voor de tientallen passagiers die hun ticket voor maandag of woensdag, de twee dagen waarop het gros van de 500 piloten van de maatschappij staakt, kwamen omboeken.

Ze moesten geduldig hun beurt afwachten tussen de reizigers van de dag. Persfotografen werden kordaat wandelen gestuurd, want de maatschappij kan slechte publiciteit missen als kiespijn.

557 De impact van de staking Maandag en woensdag worden 557 vluchten geschrapt, wat 63.000 passagiers treft

Dat gedupeerden met hun tickets helemaal naar de luchthaven afzakken, heeft te maken met de overbelaste call centers, waar de wachttijden oplopen tot meer dan een half uur. Ruim 63.000 passagiers voor 557 geannuleerde vluchten zijn getroffen door de stakingen en alleen wie via Brussels Airlines een alternatief boekt, wordt volledig vergoed.

De compensaties voor passagiers drijven de financiële impact op Brussels Airlines op tot 4,7 miljoen euro per stakingsdag, of 9,4 miljoen euro voor de twee dagen.

‘Er is niet alleen het financiële verlies. De acties creëren ook onzekerheid bij de passagiers omdat hun maatschappij ophoudt betrouwbaar te zijn’, verklaarde voorzitter Etienne Davignon gisterennamiddag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. De 85-jarige graaf voerde er het hoge woord, en niet de nieuwe Duitse CEO Christina Foerster, die onlangs de Belg Bernard Gustin verving.

Davignon benadrukte dat het sociaal overleg met de piloten maandag hervat wordt. De directie legt dan een nieuw voorstel op tafel over verloning, pensioenen en work-lifebalance, de drie thema’s waar al maanden tevergeefs over onderhandeld wordt.

Maar de pilotengemeenschap verbergt niet dat ze ook duidelijkheid wil over iets nog essentiëlers: de werkgelegenheid en het voortbestaan van Brussels Airlines als onafhankelijke luchtvaartmaatschappij binnen Eurowings.

Moedergroep Lufthansa bracht Brussels Airlines begin dit jaar onder bij die lagekostendivisie, terwijl de andere dochterbedrijven Swiss en Austrian Airlines wel onafhankelijk mochten blijven.

Dat doet velen vrezen voor een geleidelijke verdamping van Brussels Airlines in Eurowings, met een verlies van vluchten en jobs als gevolg. Brussels Airlines is vandaag goed voor 300 vluchten per dag en 3.500 werknemers. ‘De beslissing om de cargoafdeling, die winstgevend is nota bene, te outsourcen naar Lufthansa was het eerste wapenfeit en boezemt weinig hoop in’, stelt de liberale vakbond ACLVB.

Kostenprobleem

Davignon ontkende met klem dat Brussels Airlines volledig zal opgaan in Eurowings. Eind juni moet een concreet groeiplan voor de maatschappij uitgewerkt zijn, binnen de constellatie van Eurowings.

‘Het klopt niet dat we een rookwolk willen creëren omtrent de toekomst van Brussels Airlines in Eurowings. Er ligt nog altijd een groeiverhaal voor en dat zal in juni duidelijk worden voor elk specifiek onderdeel van Brussels Airlines.’

Hij zei te betreuren dat gestaakt wordt ‘net op het moment dat we met Eurowings onze toekomst bepalen’. De getroffen vluchten op woensdag gaan ook bij een sociaal akkoord op maandag niet door.

‘Piloot is zwaar Beroep’ ‘Piloot is zwaar beroep’ De vakbonden en de directie bij Brussels Airlines gaan samen bij de federale regering aandringen op een erkenning van piloot als zwaar beroep, kondigde voorzitter Etienne Davignon aan. Dat moet een oplossing bieden voor de pensioenbekommernissen van de piloten. De Tijd maakte eerder bekend dat de sociale partners van de Belgische luchtvaartsector minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) hebben gevraagd de piloten en stewards en stewardessen als ‘zwaar beroep’ te erkennen. Piloten konden lang op 55 jaar vertrekken. Maar enkele jaren geleden werd hun pensioenleeftijd tot 65 jaar verhoogd, weliswaar met een gulle overgangsregeling. Tegen 2030 zouden de piloten, zoals de andere Belgen, tot 67 moeten werken. Door de erkenning als zwaar beroep zouden de piloten toch niet tot 65 hoeven te werken. Voor die erkenning moeten vier criteria vervuld zijn: fysiek zware arbeid, een mentaal zware functie, risicovol werk en een zwaar arbeidsregime. Volgens de bonden én de directie is dat bij de piloten het geval.

Moedergroep Lufthansa verklaarde eerder deze week ‘zeer bezorgd te zijn’ over de staking. ‘Als een luchtvaartmaatschappij niet de juiste kostenpositie heeft, moeten ze daar ook geen grote investeringen verwachten’, klonk de nauwelijks verhulde waarschuwing.

Heel Eurowings, waartoe ook de restanten van Air Berlin behoren, kampt momenteel met een kostenprobleem. De Lufthansa-divisie liet in het eerste kwartaal donkerrode cijfers zien.

Op een omzet van 793 miljoen euro werd een bedrijfsverlies (ebit) van 204 miljoen euro geleden. Dat is deels te verklaren door seizoenseffecten - het eerste kwartaal is traditiegetrouw het kalmste en dus zwakst voor luchtvaartmaatschappijen - en kosten die verbonden zijn aan de snelle groei. Maar het is uitgesloten dat Lufthansa zo'n ‘bleeder’ blijft tolereren.

©BELGA

‘Groei en een hoger marktaandeel waren de voorbije maanden belangrijker dan winst. Nu komt het erop aan de winstgevendheid van Eurowings te verhogen’, verklaarde Lufthansa-chef Carsten Spohr op de aandeelhoudersvergadering vorige dinsdag.

Lufthansa wil Eurowings gebruiken als platform op de consoliderende Europese markt, als alternatief voor de lagekostenmaatschappijen Easyjet en Ryanair. Die laatste maatschappij komt overigens tussen de twee stakingsdagen in een commerciële aankondiging doen in Brussel. Die prijsvechters maken het voor Eurowings onmogelijk de ticketprijzen op te trekken. De enige uitweg is de kosten te drukken.

Eurowings-baas Thorsten Dirks zal dus onder meer bij Brussels Airlines op zoek gaan naar kostenbesparingen. Hij voelt nu al de druk van Spohr, die zelf de beleggers moet tevredenstellen.

Davignon wees er eerder op dat Brussels Airlines in het eerste kwartaal 26 miljoen euro verlies geleden had, tegenover een bedrijfswinst (ebit) van 15 miljoen euro over heel 2017.

Op de persconferentie relativeerde hij het voorlopige verliescijfer. ‘Brussels Airlines lijdt in het eerste kwartaal altijd verlies door het seizoenseffect. Wat fundamenteler is, zijn de perspectieven voor de rest van het jaar en die zijn negatiever dan een jaar geleden. Het is dus minder zeker dat we dezelfde inhaaloperatie kunnen doen als vorig jaar.’

Nadelige factoren

Financieel directeur Dieter Vranckx wees op meerdere nadelige externe factoren.

+32% Brandstofprobleem De brandstofkosten zijn voor Brussels Airlines tegenover drie jaar geleden met 32 procent gestegen

‘De brandstofkosten zijn met 32 procent toegenomen ten opzichte van 2015 en alles wijst erop dat ze zullen blijven toenemen. Daarnaast is er de loonindexering in België, die de kosten met 18 procent deed toenemen in de voorbije tien jaar. Dat zijn kostenevoluties waar we geen controle over hebben. We moeten dus werken aan de kosten die we wel in de hand hebben.’

Of de interne problemen bij Brussels Airlines de gedupeerde klanten beroeren, is maar de vraag. Die waren gisteren vooral met de omboeking van hun vlucht in de weer. ‘Daar komt veel meer bij kijken dan je zou denken’, klonk het gisteren aan de balie op Zaventem.