Brussels Airport koopt Sheraton op luchthaven

De luchthaven neemt Airhotel Belgium, de eigenaar van het hotel, helemaal over. Airhotel Belgium is in handen van de Nederlandse hotelholding BRE/Hospitality Europe die op haar beurt eigendom is van een Luxemburgse holding. Wie daarachter schuilgaat is niet meteen duidelijk. Airhotel Belgium was in 2017 goed voor een omzet van 17,5 miljoen euro en iets meer dan 1 miljoen euro nettowinst.