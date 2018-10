Brusselse e-bikeproducent haalt tien miljoen euro op

Met een kapitaalinjectie van 10 miljoen euro breidt Cowboy, de producent van elektrische stadsfietsen, uit naar vier nieuwe markten. In eigen land verkocht het al duizend fietsen.

In het hoofdkantoor van Cowboy, in een voormalige kunstgalerij in de schaduw van het Brusselse gerechtsgebouw, staan ze netjes op een rij: de pikzwarte elektrische stadsfietsen. Die e-bikes vinden al aftrek in Brussel en Antwerpen, maar moeten met behulp van een eerste stevige kapitaalronde (Series A) nu ook naar het buitenland.

Cowboy haalt daarvoor 10 miljoen euro op, onder meer bij het Amerikaanse durfkapitaalfonds Tiger Global Management. Die investeerde ook al in de mobiele betaaldienstenleverancier Stripe, de Indiase webshop Flipkart en de Zweedse streamingdienst Spotify. Ook Oscar Salazar, de minder bekende medestichter van Uber, schaart zich achter Cowboy.

Het is geen verrassing dat Cowboy zulke stevige namen over de streep kan trekken om te investeren. Het stichtende trio - Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti - deed al elders ondernemerservaring op. Roose en Slaoui waren CEO en COO bij de maaltijdbezorgdienst Take Eat Easy, die door Deliveroo en co. uit de markt geknikkerd werd. Goretti richtte mee de Uber-variant Djump op, die in 2015 overgenomen werd.

Files

De markt voor elektrische fietsen trekt ook stevig aan. De verkoop van e-bikes steeg in de periode van januari tot september met 18,5 procent. Cowboy kon, sinds zijn lancering in april vorig jaar, al duizend elektrische fietsen verkopen. Het mikt expliciet op stadsmensen. Daarvoor ging in juli een Saloon open in Antwerpen, een pop-up-winkel die de e-bike in de Scheldestad onder de aandacht moest brengen.

Uit analyse van de cijfers blijkt dat onze klanten hun elektrische fiets gemiddeld acht keer per week gebruiken, voor gemiddeld 40 km. Tanguy Goretti Cofounder Cowboy

Die benadering slaat aan, stelt Goretti in een gesprek met De Tijd. ‘Uit een analyse van de cijfers blijkt dat onze klanten hun elektrische fiets gemiddeld acht keer per week gebruiken, voor gemiddeld 40 kilometer.’ Het gaat veelal om mensen die de files beu zijn, de auto aan de kant laten en met de e-bike naar het werk trekken.

Cowboy maakt zo deel uit van het lappendeken aan oplossingen voor mensen die de files moe zijn, vervolgt Goretti. ‘We concurreren niet met de deelauto’s van Drive Now of de deelsteps van Bird en Jump. We zijn samen deel van de oplossing.’

Goedkoper

Het Brusselse groeibedrijf probeert wel het verschil te maken in zijn relatie met de klant. Het ontwikkelde een app voor de smartphone, die eenmaal bevestigd op de fiets een soort dashboard met gps en livestatistieken is. ‘We willen toepassen wat we in onze vorige ondernemingen hebben geleerd’, zegt Goretti. ‘Er moet een een-op-eenrelatie met de klant-zijn, zowel voor, tijdens als na de verkoop.’

Cowboy claimt ook goedkoper te zijn dan zijn concurrenten. De prijs van een elektrische fiets schommelt gemiddeld rond 2.200 euro. Cowboy duikt daar met 1.790 euro flink onder. De prijs moet, samen met het lage gewicht van 16 kilogram, een jong publiek verleiden.

De kapitaalronde van 10 miljoen euro is naar Belgische normen uitgebreid. Met het geld wil Cowboy prompt vier nieuwe markten - Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - aanboren. ‘We merkten daar, vooral in de steden, de nodige interesse.’ Cowboy zal, om de operaties in de vier landen te kunnen uitrollen, groeien van dertig naar tachtig personeelsleden.