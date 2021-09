Brusselse e-fietsenmaker Cowboy zoekt 50 miljoen dollar

De Brusselse maker van hippe elektrische stadsfietsen Cowboy zoekt in een derde financieringsronde minstens 50 miljoen dollar voor verdere uitbreidingen.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg sleutelt Cowboy aan een kapitaalverhoging van 50 miljoen dollar (42,5 miljoen euro) om de snelle groei van de markt voor elektrische stadsfietsen, die nog versneld is sinds de coronacrisis, bij te benen.

Het Brusselse bedrijf haalde in juni vorig jaar nog 23 miljoen euro op in een tweede kapitaaloperatie. Toen kwam onder meer Exor, het investeringsfonds van de Fiat-familie Agnelli, aan boord als aandeelhouder. Voor de nieuwe kapitaalronde is volgens Bloomberg Bank of America als begeleidende bank aangesteld.

Elektrische stadsfietsen zijn mateloos populair, vooral sinds corona.

De Nederlandse Cowboy-concurrent VanMoof haalde begin deze maand zonder veel moeite 109 miljoen euro op.

Cowboy-medeoprichter Tanguy Goretti wil de nieuwe kapitaalronde niet bevestigen of ontkennen. ‘Over een nieuwe financieringsronde kan ik nu nog niets zeggen’, klinkt het in een korte reactie.

Succesvolle startup

Als Cowboy erin slaagt een slordige 40 miljoen euro op te halen, behoort het meteen tot de succesvolste start-ups van het land. Dit jaar haalden slechts vijf andere jonge Belgische bedrijven in de tech of biotech meer geld op, waaronder de Belgisch-Franse betaalspecialist Ibanfirst, het Gentse softwarebedrijf Deliverect en de colivingstart-up Cohabs.

De markt voor elektrische fietsen groeide al voor de pandemie als kool. Corona gaf vervolgens nog een extra boost. Stedelingen ontdekten de hippe e-bikes tijdens de pandemie, toen veel mensen niet op de bus, de tram of de metro durfden te stappen. De elektrische fiets bleek een uitstekend alternatief. Producenten kunnen de vraag nauwelijks volgen.

Met de 23 miljoen euro die Cowboy vorig jaar ophaalde, werd de verkoop in Europa verder uitgebreid. Verder lanceerde de fietsenmaker begin dit jaar een tweede model. Naast de sportieve elektrische herenfiets is er nu ook een meer comfortabel doorstapmodel. Cowboy verkoopt nu drie fietsen: de twee versies van de Cowboy 4 en het uitloopmodel van de vorige generatie, de Cowboy 3. Die laatste is aanzienlijk goedkoper (1.990 euro) dan de nieuwste generatie (2.490 euro).

Bij de presentatie van de nieuwe modellen begin dit jaar was meteen duidelijk dat wellicht nog een nieuwe kapitaalronde nodig zou zijn. Want zoals bij de meeste start-ups bestaan de eerste jaren vooral uit investeringen en verliezen. Zolang er geen zwarte cijfers gedraaid worden, is regelmatig vers geld nodig.

Verlies

Cowboy werd in 2017 opgericht door de Brusselaars Adrien Roose, Tanguy Goretti en Karim Slaoui. Roose had voor de oprichting van Cowboy een uiteindelijk mislukt avontuur achter de rug met de maaltijdbezorger Take Eat Easy. Het bedrijf verkoopt zijn fietsen bij voorkeur rechtstreeks online aan consumenten. Reparaties gebeuren door mobiele teams en wisselstukken stuurt Cowboy zelf op.

De Cowboy-oprichters stellen dat het bedrijf heel snel groeit, maar willen geen concrete cijfers geven over het aantal verkochte fietsen. Financiële resultaten over 2020 zijn er nog niet. De laatste cijfers dateren van het boekjaar 2019. Toen werd een nettoverlies van 8,6 miljoen euro geboekt.

De nieuwe kapitaalronde werd extra prangend nadat het Nederlandse Van Moof begin deze maand in een derde kapitaalronde 128 miljoen dollar (109 miljoen euro) binnengerijfd had. De omvang van het bedrag gold voor kenners van de fietsindustrie als een definitieve bevestiging dat de elektrische fiets een gouden toekomst heeft.

VanMoof, opgericht door de broers Ties en Taco Carlier, geldt als de grote concurrent van Cowboy. De twee rekenen erop dat alle steden in de toekomst net zo door fietsen gedomineerd zullen worden als Amsterdam. De meer dan 100 miljoen euro die ze naar verluidt zonder veel problemen ophaalden, worden gebruikt voor een stevige opschaling van de productie en de verkoop.

10 miljoen fietsen tegen 2026 VanMoof, de Nederlandse rivaal van Cowboy, belooft de komende vijf jaar 10 miljoen e-bikes te verkopen.

Daardoor moet VanMoof in de komende vijf jaar in totaal 10 miljoen fietsen aan de man kunnen brengen. Dat is een reuzensprong: sinds het merk in 2009 zijn eerste fiets leverde, verkocht VanMoof 155.000 fietsen.