Brusselse fietsenbouwer Cowboy verdrievoudigt verlies

De Belgische fietsenbouwer Cowboy ging vorig jaar fors in het rood. Maar dankzij de coronacrisis heeft de Brusselse start-up de wind in de rug.

Cowboy boekte vorig jaar een nettoverlies van 8,6 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening. Dat is bijna drie keer meer dan in 2018 .

‘Het bedrijf zit nog altijd in een groeifase. De investeringen in verdere expansie en in onderzoek en ontwikkeling betekenen dat de verliezen toenamen tussen 2018 en 2019’, zegt een woordvoerder van Cowboy in een reactie.

Corona

De Brusselse start-up vervijfvoudigde zijn omzet vorig jaar naar eigen zeggen tot meer dan 9 miljoen euro. Het bedrijf is intussen actief in negen landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar lanceerde Cowboy zijn tweede, verbeterde model.

Het bedrijf profiteert van de fietsboom in coronatijden. CEO Adrien Roose zei eerder dat de verkoop sinds de lockdown nagenoeg verdriedubbelde. Volgens La Libre Belgique verdubbelde Cowboy de omzet in de eerste jaarhelft tot 8 miljoen euro. Het bedrijf zou op een jaaromzet van 20 miljoen euro mikken.

‘De nettoverliezen daalden in de eerste helft van 2020 dankzij de sterke verkoop', klinkt het bij Cowboy. Het bedrijf wil in 2021 winstgevend zijn.

Ferrari

Jeremy Le Van

Cowboy werd in 2017 opgericht door drie sterren uit de Belgische start-upwereld. Adrien Roose en Karim Slaoui lagen eerder aan de basis van de Belgische maaltijdbezorger Take Eat Easy, die in 2016 over de kop ging. Tanguy Goretti richtte mee de Uber-variant Djump op, die in 2015 overgenomen werd.