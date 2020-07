Brusselse haven dreigt volgend jaar spoortoegang te verliezen

De spoornetbeheerder Infrabel moet de belangrijkste toegang voor goederentreinen naar Brussel ontmantelen. Daardoor dreigt de haven van Brussel volgend jaar al zijn toegang tot het spoor te verliezen.

Wordt de haven van Brussel binnenkort onbereikbaar voor goederentreinen? De schrik zit er dik in nu het enige aansluitingsspoor tot de haven volgend jaar dreigt te verdwijnen.

De aanleiding is de aanslepende discussie over de toekomst van Schaarbeek-Vorming. Het terrein van 40 hectare in het noorden van Brussel is in handen van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Het FSI werd in 2004 per Koninklijk Besluit opgericht om een deel van de schulden van de NMBS over te nemen in ruil voor 21 spoorterreinen die het mag verzilveren.

Lang circuleerden plannen om op de site Schaarbeek-Vorming het nieuwe nationale voetbalstadion te bouwen. In 2013 lanceerde de Brussels regering het voorstel om er een multimodaal logistiek centrum te creëren. Maar Brussels minister Alain Maron (Ecolo) erkende begin dit jaar dat de kooponderhandelingen met het FSI vastgelopen zijn.

Ontmanteling

Volgens het KB van 2004 moet Infrabel het terrein tegen 31 december 2020 ontmantelen voor de herontwikkeling. Die deadline schoven Infrabel en het FSI onlangs in onderling akkoord op tot 30 juni 2021. Op dat moment moet Schaarbeek-Vorming, inclusief het toegangsspoor tot de haven en de bestaande goederenlijn 26A, verdwenen zijn. Als dat niet het geval is, moet Infrabel een boete van 7 miljoen euro per jaar betalen.

Infrabel is al bezig met het opbreken van lijn 26A, de drukke goederenspoorlijn die over Schaarbeek-Vorming loopt. Begin augustus begint de netbeheerder met de bouw van sporen in de zogenaamde tunnel T. Daardoor zal de meeste goederentrafiek toch verder door de hoofdstad kunnen sporen.

De haven van Brussel en de cargosector proberen de ontmanteling van het toegangsspoor tot de haven met alle macht tegen te houden. 'Als het aansluitingsspoor verdwijnt, is de kans nihil dat er in Brussel ooit nog een logistieke, multimodale hub komt', waarschuwde Paul Hegge, directeur public affairs van de de spoorvrachtmaatschappij Lineas, dinsdag in een hoorzitting over goederentransport in de Kamer. 'Als de sporen tegen juni weg moeten, beginnen de voorbereidende werken al eind dit jaar. En zodra die sporen weggehaald worden, zijn ze definitief weg.'

Impact

Voorlopig is de impact van de plannen op de haven van Brussel weliswaar beperkt. Sinds Lineas een jaar geleden zijn wekelijkse lijn schrapte, rijden er geen goederentreinen meer naar de haven. Volgens Hegge hadden meerdere bedrijven interesse er een nieuwe lijn op te starten, maar liep die stuk door de huidige onzekerheid.

De Brusselse haven, gesteund door de Brusselse regering, daagde Infrabel intussen voor de rechtbank om de spoortoegang tot de haven te verzekeren. Maar de haven verloor zijn zaak in kortgeding. Op een uitspraak ten gronde is het nog maanden wachten. De groene partijen en de PVDA dienden in het parlement een voorstel in om de ontmanteling uit te stellen. Maar volgens een welingelichte bron zal tot eind dit jaar niets bewegen in het delicate dossier.