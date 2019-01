Brusselse taxi-oorlog met Uber toch niet ten einde

De juridische strijd tussen Uber en de Brusselse taxiwereld is nog niet beslecht, want het blijft onduidelijk of het transportplatform Uber X illegaal is.

Een Brusselse rechter heeft Uber definitief als illegaal bestempeld, schreven verschillende Franstalige kranten woensdag. Ze doen dat op basis van een vonnis van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, de voormalige rechtbank van koophandel, in Brussel en uitlatingen van de Brusselse taximaatschappij Taxi Verts.

Uit het vonnis van de ondernemingsrechtbank, dat dateert van 18 december en dat De Tijd kon inkijken, blijkt evenwel dat die conclusie voorbarig is. Taxiritten zoals Uber die aanvankelijk met Uberpop in Brussel aanbod, zijn illegaal. Maar het is onduidelijk of dat ook het geval is voor de service die het Amerikaanse bedrijf nu aanbiedt onder het merk UberX.

Jarenlange strijd

Taxi Verts vecht al jaren een juridische strijd uit met het Amerikaanse transportplatform Uber. De Brusselse taximaatschappij vindt dat Uber haar op een oneerlijke manier beconcurreert. Anders dan de gewone Brusselse taxichauffeurs liet Uber mensen zonder dure vergunning door de hoofdstad rijden.

10.000 Uber Voor elke rit die Uber illegaal rijdt, moeten de Amerikanen 10.000 euro ophoesten.

In 2015 kreeg de Brusselse taxisector gelijk van de rechter. Taxiritten door chauffeurs zonder licentie werden als illegaal bestempeld. Voor elke illegale Uber-rit, moeten de Amerikanen 10.000 euro ophoesten met een maximum van een miljoen euro.

Uber zette zijn activiteiten in Brussel stop, maar startte die enkele maanden later weer op. UberPop, waarbij chauffeurs zonder vergunning rondrijden, werd evenwel vervangen door UberX. Het betekent dat chauffeurs een limousinevergunning moeten hebben.

T-X of T-L-nummerplaat

Uber speelde daarmee in op de Brusselse regels. Er zijn de gewone taxi's, die een T-X-nummerplaat hebben. Die auto's hebben een taxibordje op het dak, mogen vrij door de stad rijden en passagiers oppikken. Chauffeurs moeten een dure taxivergunning aankopen.

Daarnaast kunnen chauffeurs ook een limousinevergunning aanvragen. Limousines hebben een T-L-nummerplaat en mogen enkel uitrijden als ze worden opgebeld. Als de chauffeur geen rit uitvoert, moet de wagen in de garage blijven staan.

Uber beweert dat UberX een limousineservice is. Volgens de Brusselse taxisector gaat het evenwel om hetzelfde product als UberPop en zijn de ritten illegaal. De meeste UberX-chauffeurs zouden ook door de stad rijden als ze geen klanten vervoeren.

Nog geen duidelijkheid

De Brusselse ondernemingsrechtbank bevestigde in haar vonnis van december dat het aanbieden van ritten zonder vergunning illegaal is. 'Het stakingsbevel (dat zegt dat Uber geen ritten mag aanbieden, red.) viseert elke verdeling van taxidiensten aan vervoerders die niet beschikken over de toelating zoals voorzien in artikel 3 van de ordonnantie van 27 april 1995 ongeacht de benaming waaronder dit gebeurt', staat te lezen in het vonnis.

Het is van belang te onderzoeken of de ritten die door Uber worden verdeeld, ongeacht de benaming van de dienst, taxiritten zijn. Brusselse ondernemingsrechtbank

In mensentaal: als taxiritten worden aangeboden en de chauffeur geen taxivergunning heeft, is de aangeboden dienst illegaal. Maar, zo voegt de rechtbank eraan toe, 'alleen als Uber X geen taxidienst zou verlenen en dus de facto een andere dienst verleent (bijvoorbeeld een limousineservice, red.) is het vonnis niet op Uber X van toepassing.'

'In dat verband is het van belang te onderzoeken of de ritten die worden verdeeld door Uber, ongeacht de benaming van de dienst, taxiritten zijn', besluit de rechter.

Of UberX een illegale taxiservice of een toegelaten limousineservice is, is een onderzoek dat de rechter die zich uitspreekt over het opleggen van de eventuele dwangsommen moet voeren. Daardoor is de juridische oorlog tussen de Brusselse taxi's en Uber nog niet voorbij.