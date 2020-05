Buffett dumpt luchtvaartsector

De wereldwijde crisis in de luchtvaartsector plaatst overheden in België en de hele wereld voor een dilemma : moeten ze luchtvaartmaatschappijen als belangrijke schakel in hun economie redden, op een ogenblik dat hun bedrijfsmodel door de coronacrisis waarschijnlijk structureel beschadigd is?

Door de coronacisis hebben luchtvaartmaatschappijen het gros van hun vloot toestellen aan de grond moeten zetten . De vraag is niet alleen wanneer mensen weer mógen vliegen, maar vooral wanneer ze dat bij de huidige angst voor de verspreiding van het virus weer zullen durven doen en in welke omstandigheden.

De luchtvaartinvesteringen deden de jongste jaren wenkbrauwen fronsen, want Buffett zelf waarschuwde geregeld dat de sector een ideale manier was om geld te verliezen. 'Mocht er een visionaire kapitalist present geweest zijn in Kitty Hawk, zou hij zijn opvolgers een grote dienst bewezen hebben door luchtvaartpionier Orville neer te knallen', zei hij nog in 2007. Buffett kan dus best beter naar Buffett luisteren.