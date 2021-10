Busbouwer Ebusco schiet hoger uit startblokken bij beursdebuut

Ebusco is gevestigd in het Nederlandse Deurne.

Ebusco klimt bij de eerste notering bijna 4 procent hoger. Ondernemer Marc Coucke wordt met een investering van zo'n 30 miljoen euro een van de hoeksteeninvesteerders in het bedrijf.

De Nederlandse bouwer van elektrische bussen Ebusco schiet bij zijn beursdebuut 3,8 procent hoger tot 23,8 euro. De introductieprijs lag op 23 euro, wat het bedrijf op 1,33 miljard euro waardeerde.

Ebusco is een negen jaar oud bedrijf uit het Nederlandse Deurne. Van zijn elektrische bussen rijden er al 350 rond in zeven Europese landen. Onder andere de grootsteden Amsterdam, Frankfurt en München doen een beroep op de bussen van Ebusco.

Het door de voormalige Nederlandse rallycoureur Peter Bijvelds opgerichte bedrijf boekte vorig jaar een omzet van net geen 100 miljoen euro. Daarop boekte het een nettowinst van 16,2 miljoen euro, het viervoudige van een jaar eerder.

Pandemische tik

In 2021 krijgen de cijfers wel een tik door de coronapandemie. Die was in 2020 nog niet voelbaar, omdat het orderboek goed vol zat. Maar door de aanslepende onzekerheid van de pandemie waren opdrachtgevers voorzichtig met nieuwe bestellingen, wat de boel deed stokken in het eerste halfjaar van 2021. Daarna boekte Ebusco slechts 5 miljoen euro omzet, 11 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van 2020.

Het bedrijf verwacht evenwel niet dat de pandemie het structurele verhaal in de war stuurt. Het is bezig zijn productiecapaciteit - in Deurne en China - op te trekken van zo'n 1.250 naar 3.000 bussen op de middellange termijn. Dat moet een omzet van 1,5 miljard in het laatje brengen.

Ebusco verwacht zijn bussen in de toekomst tegen winstmarges van zo'n 35 procent te slijten, een riante bonus voor een maakbedrijf. De Nederlandse krant Het Financieele Dagblad linkt die uitgesproken rendabiliteit aan de efficiënte manier van produceren. Bij Ebusco bouwen maar 50 van de 216 werknemers aan de bussen. De meeste werknemers (63) werken in de afdeling die de bussen ontwikkelt.

Woelig klimaat

Met de beursgang tankt Ebusco zo'n 300 miljoen euro bij. Dat geld zal deels worden ingezet om de overname van toeleverancier Pondus te financieren, deels om schulden af te lossen en deels om de expansie te financieren.

Het beursdebuut op het Amsterdamse Damrak is enigszins spannend, omdat het beursklimaat er de jongste tijd eerder woelig is. Eerder bliezen de e-tailer Coolblue en het energiebedrijf Scholt Energy hun beursgang af wegens het onzekere klimaat. Het callcenterbedrijf Majorel zette wel door, maar kreeg rake klappen op zijn eerste handelsdag.