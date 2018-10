Busbouwer VDL plant nieuwe fabriek in Roeselare

De plannen voor een nieuwe vestiging zijn goed nieuws voor de West-Vlaamse busconstructeur VDL.

De busbouwer VDL Bus heeft recent een site van 8 hectare gekocht op het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. Dat bevestigt het bedrijf donderdag.

De volledige productie in Roeselare zou naar die nieuwe site verhuizen. De plannen zitten nog maar in een eerste fase. Er is nog geen timing timing opgesteld, maar met de aankoop van de gronden is wel een eerste stap gezet.

De huidige fabriek is een verouderde wirwar van gangen en loodsen in de dorpskom van de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Het gebouw behoorde decennialang tot de West-Vlaamse busgroep Jonckheere, die in de jaren '90 verkocht werd aan de Nederlandse VDL Groep.

Elekrische bussen

De nieuwe fabriek moet een moderne, CO2-neutrale vestiging zijn die gespecialiseerd is in elektrische mobiliteit. 'De huidige fabriek is versleten, maar we moeten de productie van onze elektrische bussen doorgedreven moderniseren', zegt fabrieksdirecteur Peter Wouters. 'Anders zullen we weggeconcurreerd worden door bedrijven uit het oosten, zoals gebeurde met de dieselbussen.'

De aankoop van een nieuw terrein is dan ook goed nieuws voor de 600 werknemers in Roeselare. De West-Vlaamse fabriek is binnen de VDL Groep uitgeroepen tot kenniscentrum voor elektrische mobiliteit.

Maar VDL Bus Roeselare maakte de voorbije jaren heel wat verlies. Door de stijgende vraag naar e-bussen steeg de omzet vorig jaar 20 procent tot 117 miljoen euro. Maar de zware investeringen in e-mobiliteit zadelden de Belgische vestiging op vijf jaar tijd al bijna 18 miljoen euro netto verlies op.

Vakmanschap

De eigenaars konden de fabriek evengoed in Nederland bouwen, maar tonen hiermee hun erkenning voor het vakmanschap in Roeselare. Peter Wouters Fabrieksdirecteur VDL Roeselare

'Dit is een teken van vertrouwen', zegt Wouters. 'De eigenaars konden de fabriek evengoed in Nederland bouwen, maar tonen hiermee hun erkenning voor het vakmanschap in Roeselare.

Ook de lokale politiek is tevreden met de aankondiging. 'Hiermee wordt het behoud van de werkgelegenheid op lange termijn gegarandeerd', zegt de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq (CD&V). 'Deze aankoop bevestigt het belang van de maakindustrie in de regio.'