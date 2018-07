Bussen en trams kunnen straks verkeerslicht op groen zetten

Aan alle kruispunten van het Vlaams gewest staat vandaag een kast met een computer die de verkeerslichten aanstuurt. Dat gebeurt a utomatisch op basis informatie die detector-systemen leveren over naderende of wachtende voertuigen.

Maar de slimme verkeerslichten werken allesbehalve performant. 'De detectielussen, die zijn ingeslepen in de bodem, liggen vlak voor het verkeerslicht', zegt Weyts. 'Wanneer een bus over de detectielus rijdt, duurt het dus nog even vooral het licht van rood op groen springt. De bussen moeten dus zo vroeg mogelijk opgemerkt worden, maar tegelijk moet de detectielus het onderscheid tussen een bus en een vrachtwagen kunnen maken. Dat is allemaal niet simpel.'