CMB neemt Britse catamaranuitbater over

CMB, de Antwerpse rederij van de familie Saverys, neemt Windcat over, een specialist in het transport van personeelsleden naar olieboorplatformen en windparken.

CMB neemt de Britse exploitant van snelle robuuste catamaranschepen over van het Texaanse bedrijf Seacor Marine. De schepen worden vooral gebruikt om technici over te brengen naar offshorewindparken. CMB betaalt voor het Britse bedrijf, dat enkel in Europa opereert, 32,8 miljoen pond (36 miljoen euro) en neemt ook de schuld van 20,4 miljoen pond (22,5 miljoen euro) over. De transactie wordt op of voor 12 januari 2021 afgerond.

Windcat bezit en exploiteert, rechtstreeks of via joint ventures, een vloot van 46 zogenaamde CTV's, schepen die ontworpen en gebouwd zijn onder het toezicht van het Windcat-team, met meer dan 18 jaar ervaring in de sector.

'De overname van Windcat past in de strategie van CMB om te diversifiëren in de snelgroeiende markt van offshore windenergie en de verdere ontwikkeling van waterstofschepen en -motoren', verduidelijkt CEO Alexander Saverys de overname. 'We willen Windcat laten groeien door verder te bouwen op zijn sterke marktpositie in Europa en tegelijkertijd uit te breiden naar nieuwe Europese en niet-Europese markten.'

CMB werkt al enkele jaren samen met Windcat, onder meer voor het vergroenen van de vloot. Zo bouwde CMB in een catamaranschip van Windcat een waterstofmotor in. Die Hydrocat wordt naar verwachting in juni 2021 operationeel. Ook de bouw van waterstoftankstations in Windcat-havens wordt onderzocht.

Kapitaalverhoging

Windcat heeft zijn hoofdkantoren in Lowestoft (VK) en IJmuiden (Nederland) en heeft joint ventures met twee sterke lokale partners: FRS Windcat Offshore Logistics in Duitsland en TSM Windcat in Frankrijk. Het telt ongeveer 180 medewerkers.

CMB had eind juni zijn kapitaal opgetrokken met 20 miljoen dollar (17,8 miljoen euro). Saverco, de investeringsholding van de eigenaarsfamilie Saverys, nam de operatie zo goed als volledig voor haar rekening. Toen wilde Saverys niets kwijt over de reden voor de kapitaalverhoging. Nu investeert de rederij dus 36 miljoen euro in Windcat. De familie haalde CMB in 2015 van de beurs.

CMB werd de voorbije maanden sterk geraakt door de coronacrisis. De groep verwacht dat de zwakkere economische activiteit de activiteiten nadelig zal beïnvloeden.