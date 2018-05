CMB sluit ruildeal van 200 miljoen euro

De Antwerpse reder CMB van de familie Saverys ruilt een vloot bulktransportschepen met zijn Duitse sectorgenoot Oskar Wehr. Volgens de gespecialiseerde website TradeWinds gaat het om een deal van ruim 200 miljoen euro.

CMB is voortdurend in beweging. In 2015 kwam het bedrijf in het nieuws toen het na 104 jaar door de familie Saverys van de Brusselse beurs werd gehaald. In 2016 richtte het het Amerikaanse beursgenoteerde overnamevehikel Hunter Maritime Acquisition op, waarvoor 150 miljoen dollar werd opgehaald.

Dat vehikel werd ingezet om vier grote schepen over te nemen van een Chinese reder, maar dat plan werd gedwarsboomd door een andere partij die meer geld op tafel legde. Daarna ging CMB in zee met de Duitse reder Oskar Wehr om de hand te leggen op vijf grote bulktransportschepen (type capesize) voor een bedrag van 133,5 miljoen dollar. Die deal strandde echter omdat de minderheidsaandeelhouders van Hunter het niet zagen zitten.

Nu komen CMB, via zijn drogebulkdochter Bocimar, en Oskar Wehr met een nieuwe en grotere deal op de proppen, melden de gespecialiseerde websites TradeWinds en Hansa International Maritime Journal. Beide bedrijven bevestigden tegenover de websites de overeenkomst en dat deed vrijdag ook woordvoerder Frank Geerts van CMB tegenover De Tijd. 'De deal is sinds donderdag rond', aldus Geerts.

Ruilen

Die komt neer op een omvangrijke ruilovereenkomst tussen beide groepen. Bocimar neemt daarbij de vijf begeerde grote bulkschepen over van Oskar Wehr en staat in ruil 12 kleinere bulkschepen (type handysize) af aan de Duitsers. Volgens TradeWinds legt CMB daarbij bovendien het bedrag van zowat 10 miljoen dollar op tafel.

Het blad zegt dat beide vloten elk een waarde hebben van ongeveer 118 miljoen dollar, wat er in totaal een transactie van 246 miljoen dollar of 209 miljoen euro van maakt. Geerts verkoos vrijdag geen precieze bedragen te noemen, maar hij bevestigde wel de grootteorde van de genoemde cijfers en het bestaan van de cashtransactie.

Het bedrag voor de vijf Duitse schepen, die in 2010 en 2011 op de Chinese werf New Times Shipbuilding werden gebouwd, ligt lager dan bij de vorige deal. Ze zijn intussen ook langer in de vaart.

Minder strategisch

'Het is zinvol voor ons om onze blootstelling aan het capesizesegment (waar CMB al een grote vloot heeft, red.) te vergroten en ons terug te trekken uit een segment waar onze aanwezigheid waarschijnlijk minder strategisch is', zei Benoit Timmermans, de commercieel directeur van CMB en een topman van Bocimar, aan TradeWinds. Na de deal houdt Bocimar slechts vier kleinere handysizes over. 'In dat segment misten we wat kritische massa, terwijl we ons eerder willen toeleggen op de capesizemarkt', vult Geerts aan.

Dergelijke grote ruildeals zijn zeldzaam in de sector, maar er zijn niettemin precedenten. Die hebben vaak te maken met krappe bankfinanciering in een sector die bovendien onderhevig is aan grote marktschommelingen.

Oskar Wehr ziet in de transactie een kans om zijn bankschulden terug te dringen en minder afhankelijk te worden van het naar eigen zeggen 'erg volatiele segment' van de grote bulkschepen. CMB zegt ook last te hebben van die marktschommelingen, maar minder omdat het een omvangrijkere vloot grote bulkvaartuigen heeft.