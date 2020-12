Californië dreigt met intrekking vergunning Uber

De Amerikaanse mobiliteitsgigant Uber heeft maandag een boete van 59 miljoen dollar gekregen omdat het de regulatoren van de California Public Utilities Commission (CPUC) geen informatie overhandigde over aantijgingen van seksuele aanranding en intimidatie. Dat melden het persagentschap Reuters en de Amerikaanse krant The Washington Post.

De vergunning van Uber in Californië kan geschorst worden als het mobiliteitsbedrijf de boete niet binnen 30 dagen betaalt. De administratieve rechter beval Uber vorig jaar vragen te beantwoorden rond een veiligheidsrapport dat het vrijgaf, met details van gevallen van seksuele aanranding in de Verenigde Staten in 2017, 2018 en 2019 tijdens Uber-ritten. Uit een rapport dat Uber in 2019 vrijgaf, bleek dat zowat 6.000 gevallen van seksuele aanranding gerapporteerd werden in 2017 en 2018.