Cargoschip verliest 270 containers nabij Waddeneilanden

In drie van de overboord geslagen containers zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Dat meldt de Nederlandse kustwacht. Het is nog niet duidelijk of die drie containers al aangespoeld zijn. Het is ook niet bekend hoe gevaarlijk het organisch peroxide precies is. 'Het kan gaan om een van de twee soorten: de ene ontvlamt bij 50 graden boven nul, de ander is alleen vervuilend, maar het is in beide gevallen niet wat je wilt', zegt een woordvoerder van de kustwacht.