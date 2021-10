Chauffeurdienst Get Driven zet koers naar Duitsland en VK

Gunther Ghysels is oprichter en topman van de chauffeurdienst Get Driven.

Nu de chauffeurdienst Get Driven de coronacrisis verteerd heeft, wenkt het buitenland. Na Nieuwjaar lanceert oprichter Gunther Ghysels zijn succesformule in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 'Als een buitenlandse investeerder zich aandient, twijfel ik geen seconde.'

'September was gewoon zot', vertelt een uitgelaten Gunther Ghysels in zijn kantoor in Hangar K, de Kortrijkse coworking- en cocreatiehub. 'Tegenover september 2019 is onze omzet met 120 procent toegenomen. Dat betekent meer dan 2.000 ritten, met uitschieters tot 100 ritten per dag.'

Het verhaal van Get Driven begon zes jaar geleden. Als bijverdienste in zijn studententijd was Ghysels chauffeur in een project waarbij senioren vervoerd werden met hun eigen wagen. De twintiger zag er een businessmodel in, zij het met een andere focus. 'Ons doelpubliek omvat zakenlui, ondernemers, managers en advocaten. We zetten reistijd om in werktijd. Dankzij onze chauffeurs kunnen ze tijdens hun verplaatsing - en de bijhorende files - doorwerken.'

Profiel Get Driven Privéchauffeurdienst: het West-Vlaamse bedrijf zet bestuurders - veelal studenten - in die klanten vervoeren met hun eigen wagen.

Get Driven boekte in het coronajaar 2020 een omzet van 1 miljoen euro. Dit jaar wordt op 2 miljoen euro gemikt.

De start-up, die 7.000 klanten telt, wordt geleid door oprichter Gunther Ghysels.

Er zijn zeven personeelsleden in dienst.

Het simpele Excel-bestand dat Ghysels in de beginjaren gebruikte om zijn chauffeurs aan te sturen, heeft intussen plaatsgeruimd voor een applicatie en website. Een nieuw platform koppelt één van de 700 bestuurders aan één van de ruim 7.000 klanten, van wie Studio 100-topman Gert Verhulst en chef-kok Sergio Herman bekende namen zijn. Gebruikers betalen tussen 19 en 22 euro per uur voor hun chauffeur, die hen meestal naar meerdere afspraken brengt. Een gemiddelde opdracht duurt ongeveer zeven uur.

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Alleen botst Ghysels, die in 2019 verkozen werd tot Jonge Ondernemer van het Jaar, op de limieten van zijn bedrijfsmodel. Het aanbod aan studenten van minstens 21 jaar die uitgedost in kostuum willen rondrijden, begint te nijpen. 'Onze sterke groei maakt het lastig om almaar meer studenten te vinden. Het is relatief goedkoop om met studenten te werken, maar niet meer zo evident om hen aan te trekken', zegt de topman, die zich over oplossingen buigt.

Aan werkkrachten ontbreekt het op zich niet. 'Wekelijks ontvang ik zeker 50 e-mails van mensen die willen bijklussen, maar het is onbetaalbaar om met freelancers of in­te­rim­mers te werken', zegt Ghysels. 'En flexi-jobs? Heel graag, maar het kan niet. Omdat we niet in het juiste paritair comité zitten, is dat wettelijk onmogelijk. Noodgedwongen zullen we interimarbeid moeten toelaten, al zal dat meer kosten aan de klant.'

Het chauffeursprobleem is ook relevant voor de buitenlandse ambities van Get Driven, dat begin 2020 het plan opvatte om naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te trekken. De coronacrisis leidde tot heel wat vertraging en had ook een weerslag op de financiën van het bedrijf. In het coronajaar 2020 klokte Get Driven af op een omzet van 1 miljoen euro en een verlies van 250.000 euro. 'Mijn vennoot en ik hebben daarom 300.000 euro bijgepompt', stelt Ghysels, die voor 2021 op 2 miljoen euro omzet rekent.

