Chauffeurstekort brengt De Lijn in problemen

Het aantal afgeschafte ritten bij De Lijn is vorig jaar fors gestegen. Het gebrek aan buschauffeurs brengt de vervoersmaatschappij in moeilijkheden.

‘Ontmoet elke dag nieuwe mensen. Word chauffeur bij De Lijn.’ Met een grote rekruteringscampagne ging De Lijn in december op zoek naar nieuw personeel. De Vlaamse vervoermaatschappij wil dit jaar 570 chauffeurs aanwerven.

De Lijn kampt al een hele tijd met een ernstig gebrek aan chauffeurs. En de reiziger voelt daar de impact van. Vorig jaar schafte De Lijn 200.000 ritten af. Vooral het aantal geschrapte ritten door een tekort aan chauffeurs steeg sterk: naar 39.715, dubbel zoveel als in 2017. Net als het jaar voordien was bijna twee derde van die afschaffingen te wijten aan stakingen. Die zijn dan weer het gevolg van de hoge werkdruk, de lopende reorganisatie - waardoor veel diensten naar de hoofdzetel in Mechelen moeten verhuizen - en... het gebrek aan chauffeurs.

Lage lonen

De zoektocht naar nieuwe chauffeurs loopt moeilijk. Buschauffeur is een knelpuntberoep. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB ontving tussen maart 2018 en februari 2019 1.311 vacatures. 336 daarvan stonden eind februari nog open. Vorig jaar slaagde De Lijn er ondanks beloftes niet in haar volledige personeelskader in te vullen. 153 van de 425 vacatures voor buschauffeurs bleven open, bleek uit gegevens van Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). Vooral in Antwerpen en Vlaams-Brabant is de situatie nijpend. De Lijn ligt op de as Antwerpen-Brussel wel in concurrentie met goed betalende bedrijven in de Antwerpse haven of de luchthavenregio.

39.715 Vorig jaar schafte De Lijn 39.715 ritten af vanwege een tekort aan chauffeurs.

In de hoofdstad bokst De Lijn op tegen de MIVB. De Brusselse vervoermaatschappij, die vorig jaar als een van de 64 Belgische bedrijven het Top Employer-certificaat kreeg, wierf in 2018 367 bestuurders voor bus, tram en metro aan, en kon wel alle vacatures opvullen. ‘Als je kan kiezen tussen een tewerkstellingsmotor als de MIVB, die continu investeert en goed draait, of een bedrijf als De Lijn, dat constant in de miserie zit, dan weet je het wel’, zegt een lid van de raad van bestuur.

De situatie wordt almaar penibeler voor De Lijn. Een op de drie chauffeurs is een vijftigplusser, en die gaan de komende jaren met pensioen. Volgens de vakbonden moeten de lonen omhoog om het beroep van chauffeur aantrekkelijker te maken.

Geen rijbewijs nodig

De Lijn, die meer dan 7.000 mensen in dienst heeft, versoepelde al de aanwervingsprocedure, bijvoorbeeld voor taalvaardigheid. De drempel om te solliciteren wordt laag gehouden. Zelfs een rijbewijs is niet nodig. Kandidaat-chauffeurs krijgen een opleiding in de rijschool van De Lijn. Omdat voor sommigen een online kandidatuur een drempel bleek, kan solliciteren nu ook telefonisch. De Lijn zou zelfs overwegen SWT’ers (bruggepensioneerden) enkele uren per week met de bus te laten rijden om de tekorten op te vullen.