Chinese Uber-rivaal stopt dienst na tweede moord

Een 27-jarige man die werkte als chauffeur voor de Chinese rivaal van taxidienst Uber wordt verdacht van moord op een vrouwelijke passagier die gebruik maakte van de carpoolapp Didi Hitch. Didi Chuxing heeft zijn excuses aangeboden en schort zijn app Didi Hitch op. 'We nemen onze verantwoordelijkheid op.'

De verdachte chauffeur viel donderdag al een passagier lastig maar daar is niet tijdig op gereageerd. In mei werd een airhostess in gelijkaardige omstandigheden vermoord door een chauffeur die werkte voor Didi Chuxing. De onderneming werd toen van laksisme beschuldigd.