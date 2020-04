Chinese vastgoedontwikkelaar krijgt fiat in Zeebrugge

De vastgoedontwikkelaar Lingang mag een logistiek park in Zeebrugge bouwen. 'Chinese investeringen worden niet geschrapt door corona.'

De stad Brugge heeft het Chinese vastgoedbedrijf Lingang een omgevingsvergunning gegeven voor de bouw van de eerste fase van een gigantische logistiek park in de achterhaven. Lingang, een van de grootste ontwikkelaars van China, beloofde twee jaar geleden 85 miljoen euro te investeren in een logistiek distributiecentrum in Zeebrugge voor Chinese producten met bestemming Europa. Goed voor bijna 300 jobs.

Lingang kreeg 30 hectare haventerreinen in concessie. Maandag ontving het een vergunning voor de ontwikkeling van de eerste 15 hectare. Die omvat de bouw van kantoorgebouwen, een 376 meter lang magazijn van 7,6 hectare en zowat 100 loskades. Dat de Chinezen niet voluit voor de ontwikkeling van 30 hectare gaan en in twee fases werken, wijst erop dat ze de impact van de coronacrisis eerst willen evalueren.

'Het begin van de werken was eind mei voorzien', zegt waarnemend haventopman Rik Goetinck. 'Door de coronacrisis lopen die enige vertraging op. De opening is voorzien voor de zomer van 2021.'

Lingang is naar verluidt in gesprek met enkele grote Chinese klanten die via de Zeebrugse hub hun goederen over Europa willen verdelen. Begin dit jaar kwam JD Logistics, de logistieke arm van de onlineretailreus JD.com - een uitdager van Alibaba, al eens poolshoogte nemen. Maar namen van klanten zijn er nog niet. Lingang mikt vooral op de distributie van textiel en elektronica en in een tweede fase op auto-onderdelen en diepvriesvoeding.

'De coronacrisis heeft de langetermijninvesteringen van Chinese bedrijven in onze haven niet gewijzigd', zegt Goetinck. 'Ook de Chinese rederij en terminaloperator Cosco blijft zijn containerterminal ontwikkelen. De laatste weken zien we de maritieme aanvoer van producten vanuit China weer stijgen. De schepen zitten opnieuw voller. De enige vrees is dat die goederen misschien niet snel tot bij de klant in het achterland kunnen worden gevoerd, omdat die er nog niet klaar voor is.'