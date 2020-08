Colruyt pompt 10 miljoen euro in Fiets!

De supermarktketen Colruyt moest zijn kersverse dochter Fiets! het voorbije jaar 10 miljoen euro toestoppen. De verkoopboom na de lockdown geeft de grootste fietswinkelketen van België nu wel de wind in de rug.

De fiets zit al enige tijd in de lift, maar de grootste rijwielverkoper van België kon daar vorig jaar opnieuw niet van profiteren. De winkelketen Fiets! boekte in het verkorte boekjaar 2019 (9 maanden) een nettoverlies van 6,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van de kernvennootschap Joma Sport, vernoemd naar de Gentse winkel die aan de basis lag van het Fiets!-imperium.

De keten werd in 2010 opgericht door de ambitieuze ondernemer Hendrik Winkelmans en zijn vrouw. Maar na een explosieve groei verslikte het duo zich in een mislukte mega-overname in Nederland. De CEO's wisselden elkaar in sneltempo af. In de zomer van 2018 vroeg Fiets! bescherming tegen zijn schuldeisers aan.

In april vorig jaar dook Colruyt op als reddende engel. De supermarktketen uit Halle nam 75 procent van Fiets! over. Eind vorig jaar kreeg Colruyt de fietsketen volledig in handen. Het kocht toen de resterende aandeelhouders uit: de holding Vermec van ex-CEO Michel Verhaeren (23%) en het financieringsvehikel Capital@Rent van de vroegere Roularta-familie Claeys (2%).

Ambassadeur

Colruyt mocht meteen puinruimen. Fiets! kampte aan het eind van het vorige boekjaar met een negatief eigen vermogen van 8 miljoen euro en stapelde de voorbije jaren 20 miljoen euro verlies op. Colruyt diende zijn fietsdochter daarom in november een kapitaalinjectie van 5,1 miljoen euro toe. In maart van dit jaar schold de beursgenoteerde retailer Fiets! 4,3 miljoen euro schulden kwijt, blijkt uit de jaarrekening. 'De bijkomende fondsen dienen om de groei van Fiets! en zijn expansie te ondersteunen', klinkt het bij Colruyt.

Ook operationeel moest Colruyt orde op zaken stellen. Zo werkte de fietsketen met drie verschillende planningssystemen, waardoor er in 2018 'onvoldoende interne controle aanwezig was', blijkt uit het jaarverslag. IT-problemen leidden er al langer toe dat herstellingen en bestellingen spaak liepen. 'Fiets! had geen al te beste reputatie, vooral wat betreft de service', erkende wielerkampioen en nieuwbakken Fiets!-ambassadeur Tom Boonen vorig jaar in Het Laatste Nieuws.

Sinds de overname door Colruyt staat Fiets! er beter voor. De nieuwe eigenaar voerde één planningssysteem in. Het aantal winkels steeg van 11 naar 14. Deze zomer lanceerde Fiets! zijn eigen private labelmerk Hiron. Onder die merknaam verkoopt het bedrijf drie elektrische modellen van 2.000 tot 3.000 euro. 'Hiron is een Belgisch product dat we continu kunnen leveren', zegt Fiets!-verantwoordelijke Wim Teerlynck trots.

Coronaboom

De grootste rugwind krijgt de keten van de stormloop op fietsen sinds het einde van de lockdown. Fiets! had een strategische voorraad aangelegd om op de verwachte boom te anticiperen. 'Wij hadden een zware verkoop verwacht, maar het was hallucinant', vertelt Wim Teerlynck. 'De verkoop lag drie, vier, zelfs vijf keer hoger dan ons budget, dat al ambitieus was.'

Doordat de fitnesszaken aanvankelijk dichtbleven, verkocht Fiets! in mei heel wat goedkopere mountainbikes en koersfietsen. Vooral de vraag naar elektrische stadsfietsen blijft volgens Teerlynck gigantisch. 'Die zijn goed voor meer dan de helft van de verkoop en driekwart van de omzet. En dan reken ik de (zwaardere, red.) speedpedelecs niet mee.'

Intussen is de jacht op nieuwe fietsen enigszins gemilderd, al verkoopt Fiets! nog altijd 30 à 50 procent meer dan verwacht. Zo hoopt de keten tien jaar na haar oprichting alsnog de juiste versnelling te vinden.