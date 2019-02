Complete patstelling bij Van Hool

Bij busbouwer Van Hool gaat de staking zijn derde week in. De arbeiders staken uit protest tegen een loonsverhoging in één afdeling. Onderhandelingen via een sociaal bemiddelaar leverden niets op.

In de fabriek van busbouwer Van Hool in Koningshooikt gaan de arbeiders onverminderd verder met hun stakingsacties. De arbeiders staken omdat ze niet akkoord gaan met het plan van de directie om een vijftigtal mensen van de dienst na verkoop 1 euro extra per uur opslag te geven omdat die tot een andere sector behoren waar ze meer kunnen verdienen.

De bonden willen nu een koopkrachtverhoging voor iedereen. Maar de directie wil daar niet op ingaan. Ondertussen heeft de directie de beloofde opslag voor de dienst na verkoop, opnieuw ingetrokken wat natuurlijk voor nog meer onvrede zorgde.

Om uit de impasse te geraken vonden maandag de hele dag onderhandelingen plaats tussen de vakbonden en de directie, samen met een bemiddelaar. Maar er werd geen meter vooruitgang geboekt. Deze morgen hebben de bonden aan het personeel gemeld dat het conflict in een volledige patstelling zit. Daarna zijn een groot deel van de arbeiders onmiddellijk terug naar huis vertrokken.

Geen nieuwe gespreksdatum

'We zetten onze actie voort tot 25 maart' Christophe Van Audenhove Secretaris liberale vakbond

'De directie heeft geen enkel voorstel gedaan', zegt secretaris Christophe Van Audenhove van het liberale ACLVB. 'Het enige waar ze mee op de proppen kwamen was een verfraaiing van de refter. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. We hebben zelf enkele alternatieve voorstellen gedaan om de koopkracht van iedereen te verhogen, waaronder een verhoging van de maaltijdcheques en een wasvergoeding, omdat veel mensen hun werkkleren regelmatig thuis moeten wassen. Maar de directie had daar geen oor naar. Uiteindelijk zijn we maandagavond laat zonder enig resultaat uiteen gegaan.'

Er is ook geen nieuwe gespreksdatum met de directie afgesproken. De bonden beslisten dan maar om het alternatieve stakingsplan tot 25 maart voort te zetten. Dat betekent dat elke dag acht van de veertig divisies in de fabriek alternerend het werk neerleggen tot er een oplossing uit de bus komt.

Donderdag zitten de drie bonden samen rond de tafel. Volgens de bonden wilde de directie wachten op de uitkomst van het interprofessioneel loonakkoord, 'maar dat staat er volledig los van', zegt Van Audenhove. 'Het gaat hier om een bedrijfsprobleem. Het personeel blijft hier al jaren op zijn honger omdat Van Hool het een tijd niet makkelijk heeft gehad. Maar ondertussen gaat het veel beter.'