Corona neemt flinke hap uit omzet DEME

DEME is niet alleen een van 's werelds grootste baggerbedrijven maar ook een van de grote spelers in de bouw van windparken op zee.

De baggeraar en windparkenbouwer DEME realiseerde in het eerste kwartaal 13 procent minder omzet. In het tweede kwartaal zal de impact van de coronacrisis nog een pak groter zijn.

Dat blijkt uit de kwartaalupdates van de industriële groep CFE , waar DEME deel van uitmaakt, en van Ackermans & van Haaren , de Antwerpse investeringsgroep die CFE voor 60,96 procent controleert.

DEME realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van 534,9 miljoen euro. Dat is 12,9 procent minder dan een jaar eerder. De daling wordt toegeschreven aan ‘de eerste gevolgen van de Covid-19-pandemie’.

Die treft DEME vooral op twee vlakken: projecten in de aanbestedingsfase worden uitgesteld - wat vooral in het Midden-Oosten, Afrika en Azië gebeurt - en het is moeilijk om de bemanningen op de schepen af te lossen door de sluiting van de grenzen en de drastische vermindering van het luchtverkeer. DEME heeft daarom een hotelschip gehuurd om bemanningen gedurende twee weken in preventieve quarantaine te kunnen plaatsen.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in het tweede kwartaal nog toegenomen. DEME heeft daarom maatregelen genomen om zo veel mogelijk kosten te besparen en kasuitgaven te beperken.

Contracting

De omzet van de tak Contracting (bouw- en installatiewerken) zakte in het eerste kwartaal slechts met 2,2 procent omdat de corona-impact nog vrij beperkt was. Sinds april is de crisis veel sterker voelbaar, al verschilt de situatie van divisie tot divisie. CFE ziet vooral de omzet in Brussel en Wallonië sterk dalen, terwijl de bouwactiviteit in Vlaanderen en Polen toeneemt.

Het omzetcijfer van de derde tak, Vastgoedontwikkeling, is niet relevant omdat de verkoop er sinds midden maart bijna helemaal is stilgevallen.

Het orderboek van CFE vertoonde eind maart een krimp van 8,7 procent. De daling is nagenoeg even groot voor DEME (-8,9%) als voor Contracting (-8,2%). DEME haalde intussen echter verschillende belangrijke baggerprojecten binnen in Rusland en Afrika. De Deense overheid zette ook het licht op groen voor het Fehmarnbelt-project, dat 700 miljoen euro waard is voor DEME en nog niet in het orderboek was opgenomen.

Vooruitzichten

Wat de vooruitzichten voor het hele jaar betreft, voorspelt CFE voor DEME een lagere omzet en een positief nettoresultaat, voor Contracting een lagere omzet en ongeveer een break-evenresultaat en voor Vastgoedontwikkeling een nettoresultaat in lijn met 2019 (11,6 miljoen euro).