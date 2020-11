Coronafactuur voor De Lijn valt lager uit dan verwacht

De coronacrisis jaagt De Lijn fors op kosten. Dit voorjaar becijferde topman Roger Kesteloot de financiële impact tussen midden maart en midden augustus op 35 miljoen euro, of 7 miljoen euro per maand.

Het grootste deel van de extra uitgaven gaat naar het reinigen van trams en bussen. De raad van bestuur van De Lijn kende die opdracht in juli toe aan vier bedrijven: Aronia, Ariel, Cleaning Masters en GOM. De poetsfirma's desinfecteren dagelijks de stuurposten van de chauffeurs. Ze moeten ook contactpunten, zoals duwknoppen en handgrepen, in de 2.300 bussen en 400 trams reinigen. 'Als er een vermoedelijke besmetting is, dan wordt er een gespecialiseerde firma ingeschakeld voor een grondige dieptereiniging', zegt De Lijn.