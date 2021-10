Coucke investeert in elektrische bussen

De Vlaamse zakenman Marc Coucke investeert een stevig bedrag in de Nederlandse producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco. Die trekt de komende weken naar de beurs.

Ebusco kondigde donderdag aan dat het werkt aan een beursgang in Amsterdam. Het bedrijf wil deze maand nog - enkel bij institutionele investeerders - minstens 300 miljoen euro ophalen.

Zoals wel vaker het geval is bij een dergelijke operatie, hebben sommige investeerders hun interesse al kenbaar gemaakt. Bij Ebusco zijn dat de vermogensbeheerder Teslin en Coucke's investeringsvehikel Alychlo. Hoeveel die op tafel zullen leggen, is niet bekend. Maar het zal allicht over (veel) meer dan enkele miljoenen euro's gaan.

Het is de tweede keer in minder dan zes maanden tijd dat Coucke zich als hoeksteeninvesteerder opwerpt bij een beursintroductie.

Het is de tweede keer in minder dan zes maanden tijd dat Coucke zich als hoeksteeninvesteerder (anchor investor in het vakjargon) opwerpt bij een beursintroductie. In het voorjaar investeerde hij samen met Giorgio Armani in Italiaanse luxejachten.

Zeven landen

Ebusco is een negen jaar oud bedrijf uit Deurne (Nederland). Het bedrijf is een concurrent van spelers als Van Hool en VDL. Momenteel rijden bijna 350 Ebusco-bussen rond in zeven Europese landen. Onder meer in Amsterdam, Frankfurt en München worden ze ingezet. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van zo'n 100 miljoen euro.

350 bussen Momenteel rijden bijna 350 Ebusco-bussen rond in zeven Europese landen.

Ebusco verkoopt zijn bussen, maar levert ook de laadinfrastructuur voor de voertuigen en de opslagcapaciteit voor stroom. De nieuwste bus van het bedrijf kan met een volle batterij zo'n 575 kilometer rijden.

De Nederlandse koning Willem-Alexander gaat eind oktober de nieuwe fabriekshal van Ebusco in Deurne openen. De fabriek moet in 2022 een productiecapaciteit van 500 bussen per jaar hebben. Ebusco heeft ook en productiesite in China.

Aandeelhouders

Oprichter en CEO Peter Bijvelds bezit nog 45 procent van de aandelen. De investeringstak van ING stapte vijf jaar geleden in het kapitaal en heeft een belang van 25 procent in handen en Van der Valk Investments 30 procent. ING engageerde zich om voor 32,5 miljoen euro in te tekenen op de beursgang.

Het bankensyndicaat wordt geleid door ING, JP Morgan en Morgan Stanley. Particuliere beleggers kunnen niet intekenen op de aandelen.