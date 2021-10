Coucke pompt 30 miljoen in elektrische bussen

Ondernemer Marc Coucke koopt bij de beursgang van Ebusco 1,3 miljoen aandelen van de Nederlandse producent van elektrische bussen en laadsystemen. Dat komt dat neer op een investering van zo'n 30 miljoen euro.

Ebusco is volop bezig met de intekenperiode voor zijn beursgang in Amsterdam. Het bedrijf wil - alleen bij institutionele investeerders - minstens 300 miljoen euro ophalen.

Begin oktober bleek dat Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke, een van de hoeksteeninvesteerders van het bedrijf wordt. Hoeveel hij ging investeren, was niet bekend.

Het is de tweede keer in minder dan zes maanden dat Coucke zich als hoeksteeninvesteerder opwerpt bij een beursintroductie.

In het prospectus staat dat hij 1,3 miljoen aandelen koopt. Op basis van de huidige prijsvork - 21,5 tot 24,5 euro per aandeel - legt Coucke 28 tot 32 miljoen euro op tafel.

Het is de tweede keer in minder dan zes maanden dat Coucke zich als hoeksteeninvesteerder opwerpt bij een beursintroductie. In het voorjaar investeerde hij samen met Giorgio Armani in Italiaanse luxejachten.

Van Hool

Ebusco is een negen jaar oud bedrijf uit Deurne (Nederland). Het is een concurrent van spelers als Van Hool en VDL. In zeven Europese landen rijden bijna 350 Ebusco-bussen rond, onder meer in Amsterdam, Frankfurt en München. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van zo'n 100 miljoen euro.